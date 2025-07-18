Китайский суд приговорил топ-менеджера Astellas Pharma к заключению за шпионаж

Китайский суд приговорил топ-менеджера японской фармкомпании Astellas Pharma к 3,5 года тюрьмы за шпионаж. Приговор может усилить напряженность в отношениях между двумя странами.

Суд КНР приговорил топ-менеджера японской фармацевтической компании Astellas Pharma к 3,5 года тюремного заключения за шпионаж. Об этом пишет Wall Street Journal.

Заключенный — Хироси Нисияма, проработавший в Astellas 20 лет. До этого он занимал должность заместителя главы Торгово-промышленной палаты Японии в КНР. Его впервые задержали в марте 2023 года при попытке выезда из Китая после завершения командировки, а обвинения предъявили в октябре 2024-го.