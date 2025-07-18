ФАС завершила антикартельную проверку ЦВ «Протек»

ФАС завершила внеплановую антикартельную проверку в отношении ЦВ «Протек» и не нашла в деятельности дистрибьютора нарушений законодательства. Мероприятия были связаны с поставками препаратов для Центра лекобеспечения. Под подозрением в сговоре были еще две компании: «Фармстандарт» и «Примафарма».

ЦВ «Протек» получил акт о завершении антикартельной проверки от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщил «ФВ» генеральный директор компании Дмитрий Погребинский. «С учетом анализа информации, предоставленной компанией, ведомство указало в акте на отсутствие в деятельности дистрибьютора признаков нарушения антимонопольного законодательства по предмету проверки», — сказал он.

В апреле отношении трех компаний — АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт», ООО «Примафарм» — были начаты внеплановые проверки по подозрению в заключении картельного сговора при участии в торгах по поставке лекарств для нужд Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Подробности дела не сообщались.

«ФВ» направил запрос в ФАС, а также в «Фармстандарт» с просьбой сообщить о результатах контрольных мероприятий.

Фото: ФАС России

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