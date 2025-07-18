Фармкомпании просят разъяснить порядок применения агрегации лекарственных форм в ЖНВЛП

В июле 2024 года правительство отменило пункт правил формирования лекарственных перечней, разрешающий включать эквивалентные лекарственные формы в Перечень ЖНВЛП без дополнительных процедур. В то же время правительство поручило внести изменения, касающиеся лекарственных форм в лекарственных перечнях. Комиссия Минздрава поручение выполнила, но новые перечни были приняты без агрегации. Фармкомпании просят разъяснить эту ситуацию.

Фармпроизводители хотят выяснить, когда агрегированные лекарственные формы будут включены в Перечень ЖНВЛП. Без этой информации компаниям трудно планировать поставки лекарств. В Минздраве заявили, что соответствующие изменения готовятся и скоро проект будет опубликован. Об этом, как стало известно «ФВ», шла речь на заседании комитета по фармацевтической отрасли «Деловой России», прошедшего 11 июля 2025 года.

В чем суть проблемы

Правительство 25 июля 2024 года приняло постановление № 1009 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 871». Этим документом отменен п.6(3), который позволял включать в перечни и минимальный ассортимент эквивалентной лекарственной формы без проведения клинико-экономического исследования и анализа влияния на бюджет при условии, что курсовая стоимость эквивалентной стоимости не превышает стоимость препарата, включенного в перечень.

Взамен этой нормы правительство поручило Минздраву, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разработать изменения в лекарственные перечни с учетом агрегации лекарственных форм. В декабре 2024 года Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней одобрила проект, где для каждого МНН были перечислены все лекарственные формы и группы, в которые они объединяются.

Например, для омепразола капсулы, капсулы кишечнорастворимые, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и порошок для приготовления суспензии для приема внутрь объединены в лекарственные формулы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением.