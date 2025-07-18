Пациенты в трех регионах сообщают о трудностях с получением противоастматических ГИБП

Речь идет о задержках в обеспечении пациентов тезепелумабом, дупилумабом и омализумабом в Нижегородской и Ленинградской областях, а также о сложностях с получением дупилумаба в Волгоградской области. Большая часть проблемных препаратов в терпрограммы госгарантий регионов на 2025 год погружена, и только в Нижегородской области предоставление дупилумаба по льготе не предусмотрено. Всего с апреля в ассоциацию поступило 16 тематических обращений от пациентов. В четырех случаях больных из-за отсутствия терапии и ухудшения состояния пришлось госпитализировать. Некоторые пациенты сообщали о невозможности получить необходимый препарат с января 2025 года.

«При обычной бронхиальной астме применяются различные средства, чаще всего ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС), комбинации ИГКС+ДДБА (длительно действующие бронхорасширяющие средства), антилейкотриеновые препараты (АЛТР) и препараты так называемой скорой помощи – КДБА (короткодействующие β2-агонисты), – пояснила Vademecum руководитель ассоциации «Путь к здоровью» Олеся Мишина. – Однако пациентам с тяжелой неконтролируемой астмой, согласно клиническим рекомендациям, врач может подобрать биологическую терапию – ГИБП». Препараты этого класса подбираются в зависимости от фенотипа астмы, так как лекарства действуют на определенные мишени. В эту линию терапии входит тезепелумаб, дупилумаб, омализумаб, бенрализумаб, меполизумаб, реслизумаб. Все названные препараты погружены в список ЖНВЛП, предельные отпускные цены на эти лекарства варьируются в диапазоне между 8,4 тысячи и 124 тысячи рублей.

«Путь к здоровью» в обращении к министру здравоохранения Нижегородской области Галине Михайловой (копия письма есть у Vademecum) уточняет, что свидетельствующие о задержках в лекобеспечении пациенты имеют оформленные заключения врачебных комиссий, в том числе федерального уровня, однако препараты они получить не могут. Представители ассоциации в беседе с Vademecum сообщили, что региональное ведомство в ответе одному из пациентов обосновало отсутствие льготного препарата невозможностью его закупки из-за неустановленной предельной отпускной цены. Однако, как утверждают представители пациентской организации, на тот момент цена на препарат уже была опубликована на ГРЛС и вступила в силу.

В своем обращении к министру здравоохранения Нижегородской области «Путь к здоровью» настоятельно просит провести проверку обеспеченности пациентов с тяжелыми иммуноопосредованными заболеваниями в регионе, реализовать «срочную закупку» препаратов, сформировать четкий график поставок и резерв, организовать рабочую группу с участием врачей и пациентов. Также «Путь к здоровью» предложил изучить возможность подготовки главными внештатными специалистами Минздрава Нижегородской области методических рекомендаций для медорганизаций по наблюдению пациентов, получающих ГИБП. С помощью таких документов, считают в ассоциации, можно внедрить в реальную практику действующие клинрекомендации и стандарты медпомощи.

Разъяснений от регионов в ассоциации на данный момент так и не получили. Vademecum также направил запросы в профильные региональные ведомства.

По данным ЕИС «Закупки», в 2025 году в Ленинградской области тендеры на поставку омализумаба объявлялись три раза, общая начальная максимальная цена контрактов превысила 6,9 млн рублей. Тезепелумаб в 2025 году регион закупал один раз – на 2,7 млн рублей, дупилумаб – четыре раза на 9,4 млн рублей. Закупки по этим препаратам в Нижегородской области в системе не отображаются. Учреждения Волгоградской области в 2025 году провели пять тендеров на поставку дупилумаба с общей стоимостью лотов 9,6 млн рублей.

В «Честном знаке» Vademecum со ссылкой на данные системы маркировки сообщили, что объем введенных в гражданский оборот ГИБП в России за I полугодие 2025 года увеличился на 51% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года. Во всех указанных регионах имеются необходимые остатки: в Нижегородской области – 645 упаковок ГИБП (при среднемесячном выбытии в 375), в Волгоградской области – 321 упаковка (92), в Ленинградской области – 227 упаковок (106). Также оператор системы маркировки отметил, что основная часть остатков таких лекарств сосредоточена в оптовом звене, а главным типом выбытия выступают медучреждения и отпуск по льготному рецепту. «Текущий уровень выбытий и остатков в регионах соответствует средним месячным значениям», – заключили в «Честном знаке».

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