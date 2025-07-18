«Уралбиофарм» построит за 5 млрд рублей производство в Свердловской области

На новой площадке «Уралбиофарм» намеревается выпускать 47 МНН, а также 53 наименования БАД. Производство расположится на земельном участке площадью 4 га.

«Уралбиофарм», ОЭЗ «Титановая долина» и ООО «Сима-Инвест» подписали соглашение о реализации промышленно-производственного проекта на площадке ОЭЗ «Патруши» во время международной выставки «Иннопром-2025». ООО «Сима-Инвест» в свою очередь предоставит фармкомпании земельный участок под строительство.

Помимо этого, на полях «Иннопром-2025» «Уралбиофарм» договорился с УрФУ о стратегическом партнерстве в сфере разработки и производства социально значимых лекарственных средств. Также фармпроизводитель подписал соглашение о совместной работе в области научно-технологических и инновационных проектов в химико-фармацевтической сфере с РХТУ им. Д.И. Менделеева. Среди основных направлений сотрудничества – совместные научные, инжиниринговые и образовательные проекты, разработка и патентование новых технологий, участие в государственных программах.

В конце июня 2025 года совет директоров АО «Уралбиофарм», активы которого были изъяты у экс-депутата Госдумы и бизнесмена Малика Гайсина в пользу государства в 2023 году, утвердил программу отчуждения непрофильного имущества. В реестре значится 22 объекта на общую сумму более 63,5 млн рублей. Наибольшая стоимость установлена на производственную площадку косметических средств в Свердловской области (21,9 млн рублей), а также 36 тысяч акций ОАО «Уральский завод бытовой техники» (18 млн рублей). Реализация всех активов запланирована на 3-4-й кварталы 2025 года.

Изначально решение о взыскании с Малика Гайсина активов «Уралбиофарма» и коммерческого банка «Вятич» в пользу государства в августе 2023 года принял Ленинский районный суд Екатеринбурга по иску Генпрокуратуры РФ. Правоохранители настаивали на том, что Гайсин стал владельцем юрлиц незаконно, так как занимался предпринимательской деятельностью, когда был депутатом. Сам бизнесмен отвечал, что открыто владел активами более 30 лет и никогда не имел претензий со стороны государства. Позднее он пытался обжаловать августовское постановление, однако суд второй инстанции в октябре 2023 года оставил решение без изменений.

Приватизацию предприятия Росимущество планирует провести до 2027 года. В июне 2024 года новым гендиректором «Уралбиофарма» был назначен Михаил Мальцев – руководитель ООО «Вагран», компании с ОКВЭД оптовой торговли сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами. По данным СПАРК-Интерфакс, в конце 2024 года Мальцева сменил Александр Серебренников, крупнейшим активом которого выступает ООО «АВК-Альянс», занимающееся оптовой торговлей фармацевтической продукцией.