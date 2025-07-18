Опрос: 63% американцев доверяют сгенерированным ИИ ответам на вопросы про здоровье

Исследование охватило 1 653 совершеннолетних жителей США и стало 24-й волной мониторинга отношения населения к ключевым вопросам общественного здравоохранения. Опрос является частью долгосрочного проекта Annenberg Science and Public Health (ASAPH), направленного на изучение общественного восприятия цифровых решений и доверия к институциональным источникам информации в здравоохранении.

Согласно данным, 79% опрошенных взрослых американцев сообщили, что заходят в интернет, когда у них появляются симптомы или вопросы о здоровье. Наиболее популярными источниками остаются поисковые системы – их используют 71% опрошенных. За ними следуют тематические сайты (48%), сайты клиник (44%), а также ресурсы некоммерческих организаций (37%). Официальные сайты федеральных ведомств – Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), Национальных институтов здоровья (NIH) и Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) – посещают 35% пользователей, хотя именно к этим ресурсам уровень доверия остается высоким: от 66% до 68%. Социальные сети и видеоплатформы используют лишь 24% респондентов.

Среди тех, кто использует поисковые системы, 65% сталкивались с ответами, сгенерированными искусственным интеллектом. Например, Google выводит над выдачей панель «Обзор от ИИ» с кратким обзором запрашиваемой информации. Большинство считает такую сводку полезной: 63% уверены в надежности этих ответов, треть говорит, что часто находит в них нужную информацию. При этом около 65% пользователей все же продолжают углубленный поиск, переходя по ссылкам на специализированные ресурсы, которые сопровождают краткие ответы от искусственного интеллекта. Среди тех, кто видел такую сгенерированную информацию, только 4% утверждают, что ИИ всегда дает «нужный ответ» или довольно часто (26%).

Однако когда дело доходит до живого общения с врачом, доверие к ИИ снижается. Так, 49% респондентов признались, что им некомфортно, если специалист опирается на ИИ-инструменты, а не на собственный опыт. При этом 41% опрошенных считают, что их лечащий врач регулярно использует инструменты ИИ в работе: иногда (31%), часто (9%) или всегда (1%). Более четверти (26%) утверждают, что специалисты редко или вообще не используют ИИ, а треть (33%) не уверены, используют ли вообще.

Авторы исследования понимают опасения опрашиваемых и предупреждают, что ИИ-платформы могут содержать устаревшую или неточную информацию, поэтому критический подход к ним крайне важен. «Несмотря на предупреждения, сопровождающие некоторые сгенерированные ответы, существует риск недопонимания и даже вреда для уязвимых групп населения. Они могут не осознавать, что такие ответы не заменят персонализированную экспертную консультацию их лечащего врача», – отметила директор Центра общественной политики Анненберга Кэтлин Холл Джеймисон.

Традиционно источником медицинской информации для большинства американцев до сих пор остаются медработники. Им доверяют 90% респондентов. Интересно, что доля пользователей, которые обсуждают полученную онлайн информацию с врачами, невелика: лишь 12 % делают это регулярно, а 29% – редко или никогда.

Вместе с этим все большее значение приобретают смарт-устройства. Сегодня 93% американцев владеют смартфонами или умными часами, и 59% из них используют приложения для отслеживания шагов, сна и сердечного ритма. Это открывает новые возможности для персонализированного мониторинга.

В июне 2025 года Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ) опубликовал исследование применения ИИ в медорганизациях и вузах, проанализировав данные за 2023 год. Аналитики отметили, что в 31,3% медицинских учреждений внедрение ИИ привело к росту производительности труда. При этом расходы на оплату труда снизились в 3,6% случаев, а численность персонала сократилась в 2,4%.

В марте 2025 года Межведомственная рабочая группа при Минздраве РФ по вопросам создания, развития и внедрения в клиническую практику медицинских изделий и сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) утвердила Кодекс этики применения ИИ в сфере охраны здоровья. Он предназначен для регулирования отношений, связанных с этическими аспектами разработки, внедрением и использованием технологий ИИ в отрасли.