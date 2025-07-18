«Промомед» привлек с помощью облигаций 5 млрд рублей

Российская биофармацевтическая компания «Промомед» сообщила, что закрыла книгу заявок на биржевые облигации сроком обращения 2 года. Объем размещения составил 5 млрд рублей. Производитель намерен направить эти средства в первую очередь на рефинансирование долговых обязательств и развитие инновационных проектов, включая клинические исследования, масштабирование производства фармсубстанций и совершенствование технологий выпуска лекарственных форм.

Облигации обладают номиналом 1000 рублей с той же ценой размещения. Согласно условиям выпуска, купонный доход будет начисляться ежемесячно по ставке, равной ключевой ставке ЦБ РФ, плюс 2,8 процентных пункта.

«Новый выпуск облигаций позволит заместить публичный долг, подлежащий погашению в августе 2025 года, и поддержит инвестиции в R&D для реализации стратегии опережающего роста», — директор по экономике и финансам ПАО «Промомед» Тимофей Соловьев.

В апреле производитель сообщил, что привлек 1,6 млрд рублей через размещение облигаций нового для российского фондового рынка формата. «Промомед» разместил структурные облигации с полной защитой капитала, доходность которых привязана к росту котировок компании.

В 2024 году «Промомед» провел первичное размещение акций на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона 375–400 рублей за акцию. В итоге компания привлекла 6 млрд рублей. По итогам размещения рыночная капитализация «Промомеда» составила 85 млрд рублей. К 29 апреля 2025 года котировки остались на том же уровне.

gxpnews