Биржа по рецепту: станут ли фармкомпании завсегдатаями фондового рынка

Российская фармацевтика возвращается на биржу: в 2024 году после 14-летнего перерыва сразу два производителя провели IPO. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 3–5 лет произойдет еще более масштабный рост числа первичных размещений. Кто может стать следующим и почему инвесторы все чаще обращают внимание на лекарства, разбираемся в материале.

Игра по-крупному

Фармацевтическая отрасль в России переживает заметный подъем. Уход иностранных производителей, курс на импортозамещение и поддержка государства — все это подталкивает компании к новым источникам финансирования, в том числе через рынок ценных бумаг.

По данным аналитиков «Национальных Кредитных Рейтингов» (НКР), потенциал у российских фармкомпаний действительно вырос. Особенно привлекателен рынок акций для компаний, выпускающих дженерики жизненно необходимых препаратов (ЖНВЛП). В ближайшие 3–5 лет специалисты ожидают рост числа IPO и облигационных размещений, говорится в отчете на сайте агентства.

В 2024 году это уже произошло: на биржу вышли два крупных производителя — ПАО «Промомед» и ПАО «Озон Фармацевтика». Эти размещения стали первыми за 14 лет после волны делистингов, когда с торгов ушли крупные игроки — «Фармстандарт» в 2017 году и «Протек» в 2020-м.

Развитие рынка поддерживается и производственными результатами. По данным НКР, в 2024 году выпуск лекарств и медизделий вырос на 18%, а за первые 4 месяца 2025-го — еще на 17%. Согласно DSM Group, общий объем фармрынка в 2024 году увеличился на 10%. В рамках стратегии «Фарма-2030» также ожидается стабильный рост — в среднем на 4–5% в год.

«По данным Росстата, индекс производства лекарств и медматериалов за январь — апрель 2025 года составил +117,3% в годовом выражении», — уточняют в НКР.

Хотя импорт по-прежнему занимает заметную долю рынка — 55% в денежном и около 30% в натуральном выражении, к 2030 году Россия планирует довести долю ЖНВЛП с полным циклом производства до 80%.

Наиболее активно развивается сегмент дженериков и биосимиляров. Только за 2024 год этот сегмент вырос на 14%. Такие лекарства остаются доступными для населения и выгодными для бизнеса, что делает их одним из драйверов роста.

Особый интерес вызывает и группа противодиабетических препаратов, которые все чаще используются и для терапии ожирения, отмечают аналитики. Это одна из крупнейших категорий по объему продаж. По оценке НКР, уже в 2025 году спрос на нее вырастет на 10%.

Сегодня российская фармацевтика стремительно адаптируется к новым условиям: расширяется производство, укрепляется экспортный потенциал. А вместе с этим растет и интерес инвесторов.

Новый виток IPO

Ускоренное развитие российского фармацевтического и биотехнологического сектора стало очевидным следствием пандемии COVID-19. Кризис выявил критическую уязвимость страны в вопросах лекарственной безопасности и подчеркнул необходимость развивать собственную производственную и научную базу. С тех пор рынок демонстрирует не просто восстановление, а поступательный рост — как в технологическом, так и в инвестиционном плане, подчеркивает Зарина Саидова, аналитик ФГ «Финам».

«После пандемии сектор стал развиваться еще динамичнее, — отметила эксперт. — Правительство активно поддерживает отрасль через различные программы импортозамещения, а также субсидии на научные исследования и разработки. Кроме того, за последние годы вырос интерес частных и институциональных инвесторов к фармацевтике и биотеху как к одному из наиболее перспективных секторов экономики. Это связано не только с высоким спросом на лекарства и медицинские технологии, но и с общими трендами старения населения и увеличения числа хронических заболеваний, бенефициарами этих тенденций являются компании фармы и биотеха».

Появление российских фармкомпаний на публичном рынке стало, по ее словам, закономерным шагом. При этом в отличие от западных биофармкомпаний, которые выходят на IPO еще на стадии доклинических исследований с нулевой выручкой, российские игроки, такие как «Промомед» и «Озон Фармацевтика», вышли на биржу уже с широкой продуктовой линейкой, включающей как одобренные, так и разрабатываемые препараты. Это повышает доверие инвесторов и делает сектор привлекательным даже для тех, кто ранее не рассматривал биотех в качестве инвестиционной ниши.

Зарина Саидова уверена: появившиеся IPO — не разовая акция, а начало новой волны. За ними могут последовать и другие компании с устойчивыми позициями и научным потенциалом. «Уже понятно, что интерес российских инвесторов к этой специфике достаточно велик, и без спроса эти IPO не останутся», — считает эксперт.

Об этом же говорит Леонид Павликов, управляющий директор по рынкам акционерного капитала компании. По его мнению, текущая ситуация на рынке, включая уход ряда зарубежных конкурентов, курс на импортозамещение и государственные меры поддержки IPO, создает благоприятные условия для привлечения капитала через фондовый рынок.

«„Промомед” и „Озон Фармацевтика» — это, безусловно, позитивные примеры для отрасли. За ними могут последовать другие игроки. Один из возможных претендентов — „Биннофарм Групп», у которой уже есть успешный опыт выпуска облигаций», — добавил эксперт.

Начало 2025 года фармсектор встретил с умеренным ростом котировок, но с марта бумаги немного просели. Тем не менее аналитики по-прежнему считают отрасль перспективной: на фоне импортозамещения, господдержки и растущего спроса фарма становится все более интересной для инвесторов. Как поделились в «Промомеде», база акционеров компании с момента начала биржевых торгов выросла на 250% и на текущий момент насчитывает более 35,9 тысячи частных и институциональных инвесторов.

«Публичное размещение акций дало новый импульс реализации стратегии опережающего роста, сфокусированной на разработке, производстве и коммерциализации инновационных лекарственных препаратов», — считает гендиректор ПАО «Промомед» Александр Ефремов.

Эксперты уверены: фармацевтика уже вышла за рамки узкой ниши и превращается в устойчивый, инвестиционно привлекательный сегмент фондового рынка — с понятными бизнес-моделями и долгосрочным потенциалом роста.

gxpnews