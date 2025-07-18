Минздрав отменил регистрацию «Отеслы»

Из ГРЛС исключили РУ на два лекарственных препарата и шесть фармсубстанций. Среди препаратов — оригинальный апремиласт «Отесла» от Amgen. В реестре остался апремилат отечественного производства.

Минздрав отменил государственную регистрацию двух лекарственных средств и шести фармсубстанций на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений.

Отмена государственной регистрации препаратов — это рутинная процедура, которая может быть связана с перерегистрацией препарата, в том числе по правилам ЕАЭС, или актуализацией портфеля компании в соответствии со стратегией развития. «ФВ» отслеживает исключительно отзыв РУ лекарственных препаратов согласно Государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС). Наличие аналогов по международным непатентованным наименованиям (МНН) анализируется с учетом реестра ЕАЭС. При этом на рынке могут оставаться БАД или медицинские изделия, содержащие такое же действующее вещество, они не учитываются при анализе лекарственных препаратов.

Из реестра исключили оригинальный препарат «Отесла» (МНН апремиласт) производства Amgen. Он представляет собой малую молекулу — ингибитор фосфодиэстеразы 4 и используется для лечения псориатического артрита и псориаза. «Отеслу» зарегистрировали в России в 2016 году. Препарат входит в список ЖНВЛП. В начале апреля компания «29 апреля» зарегистрировала первый биоаналог «Отеслы» — Апремиласт-29Ф.

Также Минздрав отменил регистрацию комбинированного препарата «Викс день и ночь» от Procter & Gamble, предназначенного для устранения симптомов респираторных вирусных инфекций. Препарат выпускается в форме двух таблеток — «День» (МНН парацетамол + фенилэфрин) и «Ночь» (МНН дифенгидрамин + парацетамол). На рынке осталось множество аналогов отечественного и зарубежного производства. Ранее из ГРЛС исключили РУ на два других комбинированных препарата того же производителя — «Викс АнтиГрипп Комплекс» (гвайфенезин + парацетамол + фенилэфрин) и «Викс АнтиГрипп МАКС» (МНН парацетамол + фенилэфрин).

Кроме того, из реестра исключили шесть фармсубстанций от НПФ «КЕМ». У всех из них есть аналоги на рынке.

Список исключенных из ГРЛС РУ (17 июля 2025 года)

Источник: ГРЛС

Фото: 123rf.com

Надежда Синицына

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