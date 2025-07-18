«  
  »

Депутат Госдумы предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере

Депутат Госдумы предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере. Он считает, что фармспециалисты и пациенты не разбирают почерк медицинских работников. В Минздраве прокомментировали инициативу.

Депутат Госдумы Антон Ткачев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко запрос, в котором предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере. В своем telegram-канале Ткачев объяснил инициативу тем, что фармспециалисты и пациенты не разбирают почерк медицинских работников.

По словам депутата, к нему обращаются граждан, которые из-за неразборчивого почерка врачей сталкиваются с задержками в лечении и отказами фармспециалистов продавать лекарства.

«А вы сами понимаете, что лекарства, продаваемые по рецепту, часто нужны без задержек и промедлений», — заявил Ткачев.

По его словам, в предложении «нет излишней цифровой нагрузки на медицинские учреждения», так как в качестве бланка можно использовать любую подходящую типовую форму. При этом такая мера, по словам автора инициативы, поможет снять нагрузку на всю отрасль.

В пресс-службе Минздрава «Коммерсанту» сообщили, что предложение Ткачева к ним не поступало. В министерстве напомнили, что возможность оформления рецептов в печатном виде регулирует приказ ведомства №1094н от 24.11.2021. Согласно документу, медработник, оформивший электронный или печатный рецепт неверно, должен его «своевременно» переоформить.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

18 июля, 2025 | Просмотров: 94