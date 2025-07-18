Депутат Госдумы предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере

Депутат Госдумы предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере. Он считает, что фармспециалисты и пациенты не разбирают почерк медицинских работников. В Минздраве прокомментировали инициативу.

Депутат Госдумы Антон Ткачев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко запрос, в котором предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере. В своем telegram-канале Ткачев объяснил инициативу тем, что фармспециалисты и пациенты не разбирают почерк медицинских работников.

По словам депутата, к нему обращаются граждан, которые из-за неразборчивого почерка врачей сталкиваются с задержками в лечении и отказами фармспециалистов продавать лекарства.