Депутат Госдумы предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере. Он считает, что фармспециалисты и пациенты не разбирают почерк медицинских работников. В Минздраве прокомментировали инициативу.
Депутат Госдумы Антон Ткачев направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко запрос, в котором предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере. В своем telegram-канале Ткачев объяснил инициативу тем, что фармспециалисты и пациенты не разбирают почерк медицинских работников.
По словам депутата, к нему обращаются граждан, которые из-за неразборчивого почерка врачей сталкиваются с задержками в лечении и отказами фармспециалистов продавать лекарства.
«А вы сами понимаете, что лекарства, продаваемые по рецепту, часто нужны без задержек и промедлений», — заявил Ткачев.
По его словам, в предложении «нет излишней цифровой нагрузки на медицинские учреждения», так как в качестве бланка можно использовать любую подходящую типовую форму. При этом такая мера, по словам автора инициативы, поможет снять нагрузку на всю отрасль.
В пресс-службе Минздрава «Коммерсанту» сообщили, что предложение Ткачева к ним не поступало. В министерстве напомнили, что возможность оформления рецептов в печатном виде регулирует приказ ведомства №1094н от 24.11.2021. Согласно документу, медработник, оформивший электронный или печатный рецепт неверно, должен его «своевременно» переоформить.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik