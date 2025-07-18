Индикаторы риска по санэпиднадзору станут бессрочными Депутат Госдумы предложил обязать врачей печатать рецепты на принтере » Госдума приняла законопроект о госпошлинах за регистрацию ветпрепаратов в ЕАЭС Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об установке размера госпошлин за регистрацию ветеринарных препаратов в рамках ЕАЭС. В документе уточняются размеры 12 видов госпошлин. Так, пошлина за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации составит 461 тыс. руб. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект № 930557-8, которым предлагается утвердить изменения в ст.33332-1 ч.2 Налогового кодекса РФ. Авторы документа предложили установить размер госпошлин за регистрацию ветеринарных препаратов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предлагается установить следующие госпошлины за регистрацию ветпрепаратов: за проведение экспертизы ветпрепарата для его регистрации — 461 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат — 36 0 тыс. руб.;

за проведение экспертизы ветпрепарата для подтверждения его регистрации — 16 4 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках проведения процедуры подтверждения его регистрации — 149 тыс. руб.;

за проведение экспертизы регистрационного досье ветпрепарата и экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в его регдосье — 323 тыс. руб.;

за проведение экспертизы регдосье ветпрепарата без проведения экспертизы образцов лекарства в рамках внесения изменений в регдосье — ‎ 191 тыс. руб.;

‎ за внесение изменений без проведения экспертизы регдосье ветпрепарата и экспертизы образцов в рамках процедуры внесения изменений в регдосье лекарства — 11 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры внесения изменений в регдосье — ‎ 231 тыс. руб.;

‎ за проведение экспертизы ветпрепарата для приведения его регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 323 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов на ветпрепарат в рамках процедуры приведения регдосье в соответствие с требованиями ЕАЭС — 220 тыс. руб.;

за принятие решения о возможности признания регистрации ветпрепарата, зарегистрированного в рамках ЕАЭС, в государствах, присоединившихся к ЕАЭС после регистрации ветпрепарата, — 44 тыс. руб.;

за проведение экспертизы документов в целях признания регистрации ветпрепарата — 320 тыс. руб. Регистрация ветпрепаратов в рамках права ЕАЭС осуществляется Россельхознадзором. Экспертное учреждение Россельхознадзора по регистрации ветпрепаратов — ФГБУ «ВГНКИ». Документ разработан для создания единого порядка регистрации ветпрепаратов в ЕАЭС. Новые правила обращения ветпрепаратов на таможенной территории ЕАЭС действуют с 13 марта 2024 года. Регистрация лекарств для животных и другие связанные с ней процедуры могут осуществляться в соответствии с законодательством государств — членов ЕАЭС до 31 декабря 2027 года.

Фото: 123rf.com Дина Коблова

pharmvestnik