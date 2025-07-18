Индикаторы риска по санэпиднадзору станут бессрочными

Минздрав собирается сделать бессрочными индикаторы риска по санитарно-эпидемиологическому надзору. Изменения связаны с отменой срока действия положения об этом виде контроля.

Минздрав намерен внести изменения в собственный приказ № 172н от 18.04.2023 «Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)». Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 28 июля.

Документом предлагается сделать бессрочным действие индикаторов риска нарушений требований санэпидемнадзора. Изначально индикаторы риска действовали до 1 сентября 2024 года, затем этот срок перенесли еще на год (приказ Минздрава № 615н от 17.11.2023).

Сейчас действуют следующие индикаторы риска:

обнаружение химического вещества в концентрации, превышающей верхнюю доверительную границу среднемноголетнего уровня в 95%, при двукратном отборе проб питьевой воды в одной контрольной точке с интервалом не менее десяти дней;

увеличение на 30% и более количества случаев внутрибольничной инфекции одной нозологической формы в медицинской организации за текущий месяц по сравнению со среднемесячным показателем за предыдущие шесть месяцев;

поступление в территориальный орган Роспотребнадзора второго экстренного извещения о случае инфекционного заболевания в стационарном социальном учреждении в течение семи дней после первого извещения из того же учреждения;

поступление в территориальный орган Роспотребнадзора второго экстренного извещения о случае острой кишечной инфекции в одном объекте общественного питания в течение семи дней после первого извещения;

выявление факта организации детского отдыха учреждением, не включенным в официальный реестр, либо по адресу, не указанному в реестре;

увеличение на 20% (не менее трех новых случаев) числа заболеваний острыми кишечными инфекциями в муниципальном образовании за неделю по сравнению с предыдущей неделей при установлении общего источника заражения (пищевой продукции или питьевой воды), связанного с объектом санитарного надзора.

Ранее был продлен срок действия Постановления Правительства РФ № 1100 от 03.06.2021 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)» до 1 сентября 2026 года (постановление № 7 от 17.01.2025).

Фото: freepik

Дина Коблова