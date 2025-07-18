Препарат Takeda восстановил нормальный цикл сна и бодрствования при нарколепсии

Takeda завершила III фазу двух исследований препарата oveporexton, разработанного для лечения нарколепсии 1-го типа. Он помог пациентам избавиться от дневной сонливости.

Препарат oveporexton компании Takeda показал эффективность в лечении нарколепсии 1-го типа по всем оценочным показателям на III фазе двух клинических испытаний — FirstLight и RadiantLight. Об этом говорится в пресс-релизе.

Это первый агонист орексинового рецептора 2-го типа (OX2R), которому удалось успешно завершить исследования. Орексин — нейромедиатор, который регулирует циклы сна и бодрствования, а также отвечает за другие функции, например, внимание. При нарколепсии 1-го типа происходит гибель нейронов, синтезирующих орексин, что приводит к развитию характерных симптомов.

Испытания организовали в 19 странах с участием 273 человек. Им давали большую, малую дозу перорального препарата или плацебо. Терапевтическое действие оценивалось прежде всего по ощущению сонливости в дневное время — основному симптому нарколепсии. Изменения отслеживали с помощью теста поддержания бодрствования (ТПБ), в котором испытуемым нужно не заснуть, находясь в комфортном положении без внешних раздражителей. Норма — около получаса.

Результаты показали, что oveporexton способен стабилизировать цикл сна и бодрствования. Пациентам стало проще оставаться бодрыми днем — показатели ТПБ приблизились к здоровым значениям. Также у них уменьшились приступы катаплексии (внезапной потери мышечного тонуса) и улучшилось общее качество жизни.

Разработка Takeda имеет хорошую переносимость. Наиболее частыми побочными эффектами были бессонница и учащенное мочеиспускание. Серьезных нежелательных реакций не отмечено.

Нарколепсия 1-го типа — редкое хроническое неврологическое заболевание. Помимо сонливости и катаплексии, она вызывает галлюцинации, сонный паралич, когнитивные нарушения (трудности с концентрацией, запоминанием и ясностью мышления). Современные методы лечения могут только частично устранить некоторые проявления патологии.

Takeda планирует подать заявку на регистрацию препарата в США и других странах в этом году.

Фото: takeda.com

Владимир Заболотских

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