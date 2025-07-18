Cursor: объем федеральных закупок лекарств снизился в 2025 году в более чем два раза

IT-компания в сегменте сбора и анализа тендерных закупок лекарственных средств Cursor проанализировала оборот лекарственных госзакупок за I полугодие 2025 года. За первые шесть месяцев текущего года медучреждения приобрели препараты на 471 млрд рублей, что меньше, чем в аналогичном периоде 2024-го, на 19%. С другой стороны, в 2025 году выросло количество состоявшихся тендеров: со 151 до 156 тысяч. Помимо этого, аналитики зафиксировали незначительный рост экономии бюджетных средств: если в 2024 году он составил около 3,6%, то в 2025-м достиг 3,7%. Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан (ФЦПиЛО) Минздрава РФ, по данным Cursor, за отчетный период объявил в два раза меньше тендеров, чем за аналогичный период 2024 года. Общая стоимость тематических закупок снизилась со 183,2 до 81,8 млрд рублей.
ФЦПиЛО за первое полугодие 2025 года объявил 421 закупку на сумму 81,8 млрд рублей, по ним было заключено 303 контракта на сумму 62 млрд рублей. В аналогичный период 2024 года ФЦПиЛО заключил контрактов более чем в два раза больше (613) с общей стоимостью 165,5 млрд рублей. Самое значительное снижение объема закупок федцентра пришлось на две госпрограммы – Национальный календарь прививок и 14 ВЗН. В первом случае стоимость объявленных тендеров сократилась с 41,6 до 6,4 млрд рублей, во втором – с 71,1 до 34,3 млрд рублей.
Всего же, по подсчетам Cursor, в нынешнем году было объявлено 264 тысячи торгов на общую сумму 558,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 6% меньше в денежном выражении и на 10% больше в натуральном (в I полугодии прошлого года было объявлено 235,7 тысячи тендеров). Значительно увеличилась год к году и доля несостоявшихся закупок (по которым не был определен победитель) – в 2024-м она оценивалась в 23% (83 тысячи тендеров), а в 2025-м – в 34% (108 тысяч).
На 59% в денежном выражении (46 млрд рублей) в 2025 году снизился объем закупок у единственного поставщика по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при этом количество подобных тендеров увеличилось на 16% (3,3 тысячи).
Первое место среди производителей закупленных в 2025 году препаратов заняла британо-шведская AstraZeneca – госзаказчики приобрели ее лекарства на общую сумму 29,6 млрд рублей. Второе место по этому показателю заняла швейцарская Roche (26,4 млрд рублей), третье – американская Novartis (26,3 млрд рублей). В десятку крупнейших производителей лекарств вошла только одна российская компания – Biocad (4-е место). Она заняла 3% от общего рынка лекарственных закупок, ее препараты приобретены на общую сумму 15,4 млрд рублей.
Бестселлером на отраслевом тендерном рынке стал препарат Форсига (дапаглифлозин) от AstraZeneca – за первые шесть месяцев 2025 года госзаказчики приобрели препарат на 9,4 млрд рублей (2% от всего рынка).
Крупнейшими поставщиками в Cursor назвали «Фармстандарт» (объем поставок в 42,7 млрд рублей), «Р-Фарм» (24 млрд рублей) и «Ирвин» (20,7 млрд рублей). Значительный прирост объема профильных закупок аналитики зафиксировали в Челябинской, Свердловской и Ростовской областях. Однако тройка крупнейших регионов по общей стоимости объявленных ими тендеров осталась прежней: Москва (48,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (28 млрд рублей) и Московская область (19,5 млрд рублей).
В начале июля 2025 года Cursor также проанализировал более 13,7 тысячи регудостоверений на лекарства на предмет локализации производства активных фармацевтических субстанций (АФС), входящих в состав препаратов из перечня ЖНВЛП. В компании пришли к выводу, что из 862 погруженных в тематический список МНН 63% (547 АФС) производятся на территории России по полному циклу, 17% (143 наименования) локализованы только до стадии вторичной и третичной упаковки, а 6% (55 позиций) закупаются у иностранных компаний для производства препаратов на территории страны. Cursor выявил, что 117 импортных АФС, включенных в список, используются для создания готовых лекарственных форм за пределами России.
Источник: Телеграм-канал «Госзакупки лекарств Курсор»
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