Cursor: объем федеральных закупок лекарств снизился в 2025 году в более чем два раза

ФЦПиЛО за первое полугодие 2025 года объявил 421 закупку на сумму 81,8 млрд рублей, по ним было заключено 303 контракта на сумму 62 млрд рублей. В аналогичный период 2024 года ФЦПиЛО заключил контрактов более чем в два раза больше (613) с общей стоимостью 165,5 млрд рублей. Самое значительное снижение объема закупок федцентра пришлось на две госпрограммы – Национальный календарь прививок и 14 ВЗН. В первом случае стоимость объявленных тендеров сократилась с 41,6 до 6,4 млрд рублей, во втором – с 71,1 до 34,3 млрд рублей.

Всего же, по подсчетам Cursor, в нынешнем году было объявлено 264 тысячи торгов на общую сумму 558,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 6% меньше в денежном выражении и на 10% больше в натуральном (в I полугодии прошлого года было объявлено 235,7 тысячи тендеров). Значительно увеличилась год к году и доля несостоявшихся закупок (по которым не был определен победитель) – в 2024-м она оценивалась в 23% (83 тысячи тендеров), а в 2025-м – в 34% (108 тысяч).

На 59% в денежном выражении (46 млрд рублей) в 2025 году снизился объем закупок у единственного поставщика по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при этом количество подобных тендеров увеличилось на 16% (3,3 тысячи).

Первое место среди производителей закупленных в 2025 году препаратов заняла британо-шведская AstraZeneca – госзаказчики приобрели ее лекарства на общую сумму 29,6 млрд рублей. Второе место по этому показателю заняла швейцарская Roche (26,4 млрд рублей), третье – американская Novartis (26,3 млрд рублей). В десятку крупнейших производителей лекарств вошла только одна российская компания – Biocad (4-е место). Она заняла 3% от общего рынка лекарственных закупок, ее препараты приобретены на общую сумму 15,4 млрд рублей.

Бестселлером на отраслевом тендерном рынке стал препарат Форсига (дапаглифлозин) от AstraZeneca – за первые шесть месяцев 2025 года госзаказчики приобрели препарат на 9,4 млрд рублей (2% от всего рынка).

Крупнейшими поставщиками в Cursor назвали «Фармстандарт» (объем поставок в 42,7 млрд рублей), «Р-Фарм» (24 млрд рублей) и «Ирвин» (20,7 млрд рублей). Значительный прирост объема профильных закупок аналитики зафиксировали в Челябинской, Свердловской и Ростовской областях. Однако тройка крупнейших регионов по общей стоимости объявленных ими тендеров осталась прежней: Москва (48,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (28 млрд рублей) и Московская область (19,5 млрд рублей).

В начале июля 2025 года Cursor также проанализировал более 13,7 тысячи регудостоверений на лекарства на предмет локализации производства активных фармацевтических субстанций (АФС), входящих в состав препаратов из перечня ЖНВЛП. В компании пришли к выводу, что из 862 погруженных в тематический список МНН 63% (547 АФС) производятся на территории России по полному циклу, 17% (143 наименования) локализованы только до стадии вторичной и третичной упаковки, а 6% (55 позиций) закупаются у иностранных компаний для производства препаратов на территории страны. Cursor выявил, что 117 импортных АФС, включенных в список, используются для создания готовых лекарственных форм за пределами России.