Инвесторы подают иски против Hims & Hers после разрыва соглашения с Novo Nordisk Американская телемедицинская компания Hims & Hers оказалась в центре масштабного конфликта с инвесторами, после того как Novo Nordisk расторгла краткосрочное партнерство по продаже препарата для похудения Wegovy. Соглашение действовало всего три месяца. Novo Nordisk пыталась через сотрудничество с Hims & Hers остановить продажу копий своего популярного препарата для снижения веса и расширить доступ к оригиналу для пациентов, готовых платить наличными. Hims & Hers набрала популярность благодаря продаже комбинированных версий Wegovy, после того как в 2023 году FDA разрешило продажу версий препарата, изготовленных в производственных аптеках (с которыми и сотрудничала компания), во время дефицита лекарства, вызванного большим спросом. Hims & Hers делала акцент на доступности (цены за комплексные препараты на основе GLP-1 от $199 в месяц против $1000+ за оригинальный Wegovy) и персонализации, предлагая подбор терапии через онлайн-консультации. В рекламе подчеркивалось, что комбинации «усиливают действие GLP-1» и «минимизируют побочные эффекты». Для того чтобы «вернуть» клиентов на оригинальный Wegovy, Novo Nordisk запустила аптечную программу NovoCare, предлагающую препарат по сниженной цене – всего $499 долларов. Соглашение с Hims & Hers позволяло пациентам получить доступ к такому механизму покупки препарата. Партнерство Hims & Hers и Novo Nordisk стартовало в апреле 2025 года. Оно позиционировалось как долгосрочное соглашение по продвижению Wegovy через платформу Hims. Однако менее чем через два месяца Novo Nordisk обвинила коллег в недобросовестном маркетинге и продолжающихся массовых продажах комбинированных версий Wegovy, не прошедших регистрацию FDA, что, по мнению оригинатора, могло угрожать безопасности пациентов. В ответ генеральный директор Hims Эндрю Дудум на своей странице в соцсети опубликовал пост, где подчеркнул, что компания не пойдет на компромиссы, нарушающие принципы их платформы: «В последние недели коммерческая команда Novo Nordisk все больше давила на нас, пытаясь подтолкнуть пациентов к покупке Wegovy, независимо от того, является ли это клинически лучшим решением для пациентов. Мы отказываемся поддаваться антиконкурентным требованиям любой фармацевтической компании, которые нарушают независимость принятия решений врачами и ограничивают выбор пациентов». После выхода Novo Nordisk из соглашения акции Hims упали на $22,24 или более чем на 34%, снизившись с $64,22 за акцию 20 июня. На данный момент (17 июля) они торгуются по цене $51,16. Следом за этим группа акционеров подала иск против Hims & Hers в федеральный суд Сан-Франциско, обвинив совет директоров и высшее руководство компании в предоставлении ложных и вводящих в заблуждение заявлений о финансовом положении и деятельности. Этому предшествовали два иска по ценным бумагам с требованием возмещения ущерба в связи с падением цены акций после «разрыва» с Novo Nordisk. Novo Nordisk пока не участвует в исках, но не исключила дальнейших юридических шагов в отношении Hims & Hers. Однако датский производитель заявил о намерении и дальше работать с телемедицинскими платформами, которые соблюдают стандарты качества производства Wegovy. В мае 2025 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) приняло заявку от датской фармкомпании Novo Nordisk на регистрацию пероральной формы препарата для снижения веса Wegovy (семаглутид). Решение FDA планирует принять в IV квартале 2025 года. Сразу после информации об одобрении заявки акции Novo Nordisk, котирующиеся на американской бирже, показали рост на 5,72% – до $69,36. Источник: Reuters vademec