Аналитики зафиксировали замедление роста числа фармкомпаний в России

Так, в I полугодии 2023 года в «Контур.Фокус» зафиксировали пик регистраций новых фармкомпаний – отрасль тогда пополнилась 70 новыми операторами. В аналогичный период 2022 года показатель зафиксирован на уровне 69 компаний, а в 2024 году он снизился до 61 юрлица и ИП. Вместе с тем аналитики зафиксировали тренд на снижение количества ликвидированных отраслевых операторов: за первые шесть месяцев 2022 года закрылась 71 компания, 2023-го – 48, 2024-го – 62. В I полугодии 2025 года показатель вновь вернулся к низшей точке – за этот период закрылись 48 профильных компаний.

К операторам из фармацевтической отрасли аналитики относили компании, которые работают под кодами ОКВЭД «производство фармацевтических субстанций», «производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях», «производство лекарственных препаратов», «производство материалов, применяемых в медицинских целях». Под эти критерии подпадают не только фармпроизводители, но также компании, выпускающие БАД, косметическую продукцию и дезинфицирующие средства.

Исследователи связывают всплеск активности в 2022-2023 годах с господдержкой отрасли, трендом на локализацию производства, возможностью занять освободившиеся после ухода иностранных производителей секторы. Нынешнее состояние в «Контур.Фокус» связывают с достаточным насыщением ключевых ниш рынка.

В 2025 году аналитики из RED Security SOC также зафиксировали тренд на увеличение числа хакерских атак на фармкомпании. По итогам I квартала текущего года сектор здравоохранения в целом вошел в ТОП3 наиболее часто атакуемых сфер в России. Общее число попыток взлома информационных систем организаций здравоохранения за период январь – март 2025 года составило порядка 2,4 тысячи рублей. Большинство атак (40%) за этот период пришлось именно на фармацевтические промышленные компании.