Премии Правительства в области медицинских наук освободят от налогов

В актуальной редакции тематического постановления Правительства такой льготой обладает только премия им. И.И. Мечникова, вручаемая за выдающиеся научные труды в области иммунологии, сравнительной и экспериментальной патологии или крупные научные достижения в области биологии и биомедицины, а также Нобелевская премия по медицине.

Премия Правительства в области медицинских наук в размере 1 млн рублей учреждена в декабре 2024 года. Ее лауреатами могут стать российские клиницисты и ученые за достижения в трех направлениях – в сфере превентивной и персонализированной медицины, в нейротехнологиях, включая когнитивные, а также в биомедицинских технологиях. Научные и технологические решения претендентов на получение премии должны применяться в клинической практике не менее года.

Минздрав РФ объявил о приеме работ от потенциальных претендентов на получение премии в феврале 2025 года. Прием заявок был завершен 1 апреля. Лауреаты премии впервые будут определены Правительством РФ на основании решения Межведомственного совета, состав которого утверждает Минздрав. Объявление лауреатов и торжественная церемония вручения премии состоятся не позднее 30 ноября 2025 года.

В июне 2025 года депутаты фракции ЛДПР предложили освободить от налогообложения гранты, премии, призы и подарки в денежной или натуральной форме, полученные молодыми учеными за участие в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах. Соответствующий законопроект с изменениями Налогового кодекса РФ разработчики внесли на рассмотрение в Госдуму.