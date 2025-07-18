Более 500 доз вакцины «Пентаксим» доставили на Камчатку

На Камчатку доставили более 500 доз вакцины «Пентаксим», предназначенной для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ряда гемофильных инфекций (включена в Национальный календарь вакцинации). Как отметил министр здравоохранения региона Олег Мельников, несмотря на трудности с поставками иностранной вакцины, плановую вакцинация детей Камчатки для профилактики ряда опасных заболеваний проводят отечественной адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной (АКДС).

«В настоящий момент, действительно, фиксируются перебои с поставкой иностранной вакцины в регионы РФ, связано это с рядом логистических факторов, но при этом небольшие партии „Пентаксима” на Камчатку все же поступают. Последняя – в размере более 500 доз, которые будут распределены в медучреждения края согласно потребности», — подчеркнул Мельников.

Он добавил, что АКДС есть в каждом медицинском учреждении. Для профилактики полиомиелита используют инактивированные и живые вакцины, а от гемофильной инфекции типа b применяют моновакцины.

В пресс-службе Минздрава Камчатского края пояснили, что перебои с поставкой вакцины возникли в 2023 и 2024 годах в более чем 20 регионах страны из-за перехода на новые правила их регистрации и поставок, а также задержек в процессе таможенного оформления. О проблемах с поставками тогда также писал «МВ». При этом, по данным Роспотребнадзора, на тот момент заболеваемость коклюшем в России побила 30-летний рекорд — за 2023 год инфекцию выявили почти у 53 тысяч человек, больше было только в 1993 году.

Росздравнадзор, в свою очередь, опроверг информацию о дефиците вакцины. Представители службы сообщили о введении с начала года в гражданский оборот более 1,4 млн упаковок вакцины «Пентаксим».

Вакцину «Пентаксим» разработала и производит французская компания Sanofi Pasteur S.A. В России вакцину выпускает ООО «Нанолек» в рамках коллаборации с компанией Sanofi. Вакцина предназначена для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b и включена в Национальный календарь прививок приказом Минздрава от 6 декабря 2021 года N 1122н.

gxpnews