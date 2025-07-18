ИИ нашел замедлившее развитие болезни Альцгеймера лекарство

Ученые из Кембриджского университета разработали модель искусственного интеллекта (ИИ) для переоценки результатов уже завершенного клинического исследования (КИ), которое признали неудавшимся. Оказалось, что за счет оптимизации испытаний система может ускорить поиск более эффективных лекарств от Альцгеймера. Так, им удалось найти препарат, который замедлил снижение когнитивных функций на 46% у группы пациентов с ранними стадиями медленно прогрессирующего легкого когнитивного нарушения (состояние, которое может перерасти в болезнь Альцгеймера), сообщила пресс-служба университета.

Разработка ученых способна с высокой точностью прогнозировать развитие болезни Альцгеймера у пациентов с ранними когнитивными нарушениями. Эта система не только определяет вероятность перехода в полноценную деменцию, но и предсказывает скорость прогрессирования заболевания.

По данным университета, прогнозы ИИ оказываются в три раза точнее традиционных клинических оценок, основанных на стандартных тестах памяти, результатах МРТ и анализах крови. Это открытие может значительно улучшить раннюю диагностику и персонализированный подход к лечению пациентов с риском развития болезни Альцгеймера.

Профессор Кембриджского университета Зоуи Куртци отметила, что многие перспективные препараты не дают положительного эффекта, если терапия начинается слишком поздно. Разработанная ИИ-модель позволяет выявлять такие случаи и точнее подбирать добровольцев для испытаний, что ускорит и потенциально снизит затраты на разработку новых лекарств за счет оптимизации КИ.

В частности, использование ИИ позволило специалистам разделить участников исследования на две группы: с медленной и быстрой прогрессией болезни Альцгеймера. Затем они могли оценить влияние препарата на каждую группу. Более точный отбор участников испытаний позволил отобрать пациентов, которые с наибольшей вероятностью получат пользу от лечения.

За последние 20 лет было создано несколько десятков потенциальных препаратов от болезни Альцгеймера, которые показали эффективность в доклинических испытаниях на животных и небольших группах людей. Однако почти все они провалились в более масштабных клинических тестах, не улучшив когнитивные функции пациентов.

Ученые предположили, что отсутствие положительных результатов может быть связано с поздним началом лечения или ограниченным воздействием на определенные группы больных. Для проверки этой гипотезы они разработали систему машинного обучения, которая анализирует эффективность терапии у разных категорий пациентов и скорость прогрессирования болезни.

ИИ обучили на снимках мозга около 300 человек, включая здоровых людей и пациентов с разными формами болезни Альцгеймера. Затем систему применили для анализа данных клинических испытаний AMARANTH, в которых тестировали ланабецестат — препарат, предназначенный для предотвращения накопления токсичных бета-амилоидных бляшек. В 2018 году испытания остановили из-за отсутствия выраженного эффекта.

Однако ИИ обнаружил, что у пациентов с ранней стадией Альцгеймера и медленным прогрессированием болезни ланабецестат действительно замедлял развитие деменции на 46%. Ученые предполагают, что аналогичные результаты могут быть найдены и в других неудачных испытаниях, что поможет ускорить создание эффективных методов лечения.

Ранее стало известно, что компания по разработке лекарств на основе ИИ Isomorphic Labs (принадлежит Alphabet — материнской компании Google) готовится приступить к КИ лекарств, созданных с помощью ИИ, на людях. Как заявил президент компании Колин Мердок, в лондонском офисе уже ведется разработка противоопухолевых препаратов с активным использованием технологий.

gxpnews