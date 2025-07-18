Sarepta Therapeutics уволит около 500 сотрудников после провала генной терапии

Американская биофармацевтическая компания Sarepta Therapeutics Inc. сообщила о планах сократить примерно 36% штата и приостановить разработку нескольких методов лечения в рамках масштабной реструктуризации. В компании рассчитывают, что эти меры приведут к ежегодной экономии средств более чем на $400 млн. В ее заявлении также говорится, что генная терапия Elevidys для лечения редкой формы мышечной дистрофии Дюшенна (МДД) останется на рынке, несмотря на два летальных исхода после ее прохождения, но с предупреждением о возможном возникновении печеночной недостаточности.

Реструктуризация призвана укрепить финансовую устойчивость компании, сосредоточив ресурсы на ключевых терапевтических программах, включая генную терапию для лечения МДД. В компании отметили, что сокращение рабочих мест поможет ей сохранить доступ к возобновляемой кредитной линии на сумму $600 млн и создать денежный поток, который может помочь ей погасить конвертируемые облигации со сроком погашения в 2027 году.

Инвесторы приветствовали новость о снижении расходов и тот факт, что один из главных препаратов компании — Elevidys — остается на рынке. Несмотря на падение на 85% с начала года, 16 июля бумаги подскочили на 36%, а на премаркете 17 июля добавили еще 41%.

Сокращения связаны с финансовой оптимизацией и неопределенностью вокруг Elevidys — первой в США генной терапии смертельно опасного нервно-мышечного заболевания. Компания Sarepta начала реорганизацию на фоне требований Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредить врачей и пациентов о риске развития печеночной недостаточности, вызванной этим препаратом.

Сейчас агентство расследует два случая смерти пациентов после развития острой печеночной недостаточности в течение 2 месяцев после одноразового приема средства. Уровень предупреждения о гепатотоксичности для Elevidys был повышен до категории «черного ящика» (black box warning) — наиболее строгого предупреждения, предусмотренного системой маркировки лекарств в США, при возникновении серьезных побочных реакций или особых проблем, особенно тех, которые могут привести к смерти или серьезным травмам.

gxpnews