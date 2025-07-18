«Уралбиофарм» инвестирует 5 млрд рублей в производство лекарств и БАД

«Уралбиофарм», старейший фармацевтический завод на Урале, построит новое производство на территории третьей очереди особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», расположенной в поселке Патруши. Инвестиции в новый проект составят 5 млрд рублей. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил замгубернатора Свердловской области и министр инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин.

Производство возведут на земельном участке площадью 4 га. По его словам, на новой площадке «Уралбиофарм» намеревается выпускать 47 международных непатентованных наименований (МНН) лекарств, а также 53 наименования БАД. Соглашение для реализации проекта было подписано «Уралбиофарм», ОЭЗ «Титановая долина» и ООО «Сима-Инвест» на площадке международной выставки «Иннопром-2025».

Как пишет РБК, участок выделит компания «Сима-ленд», которая собирается построить в Патрушах распределительный центр, логистический комплекс и несколько производств. При этом действующую площадку в центре Екатеринбурга собственник планирует отдать под коммерческую застройку.

Участники рынка, опрошенные изданием, отметили, что переезд из Екатеринбурга в Патруши может занять 2 года. А затраты на этот проект «Уралбиофарм» может окупить за счет застройки заводской территории коммерческой недвижимостью.

«Существующие мощности вряд ли позволят „Уралбиофарму” эффективно развиваться — предприятие находится в центре города, где любое строительство сопряжено с серьезными ограничениями — и организационными, и чисто техническими. Земля тут, что называется, „золотая” — логичнее использовать ее для жилой или торговой недвижимости», — заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

До августа 2023 года «Уралбиофарм» принадлежал уральскому бизнесмену и экс-депутату Госдумы Малику Гайсину. В марте того же года его задержали и обвинили в злоупотреблении полномочиями. По версии Генпрокуратуры, в период с 1995 по 1999 год Гайсин, будучи депутатом ГД, лично и через доверенных лиц скупал акции ОАО «Уралбиофарм». Чтобы избежать проблем с законом, Гайсин учредил две компании: ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», на которые и оформлял акции компании.

Таким образом, он занимался предпринимательской деятельностью в нарушение антикоррупционных запретов. В результате Гайсин стал монопольным владельцем организации с долей бенефициарного участия 99,995%. По словам самого Гайсина, со стороны регулирующих органов к нему не было претензий за 30 лет открытого владения активами. Он утверждает, что покупал акции во время приватизации на чековых аукционах и у частных лиц, а иск против него подали «в интересах частных лиц».

В июне 2024 года новым гендиректором «Уралбиофарма» стал Михаил Мальцев. В марте 2025 года Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на движимое и недвижимое имущество уральского бизнесмена и экс-депутата Госдумы Малика Гайсина, а также бывших членов совета директоров фармацевтического предприятия «Уралбиофарм».

В конце июня текущего года совет директоров «Уралбиофарма» утвердил программу отчуждения непрофильных активов компании, которые изъяли у Гайсина в пользу государства в 2023 году.

gxpnews