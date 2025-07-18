Продажи препаратов железа в России достигли исторического рекорда

За январь — май 2025 года розничный рынок препаратов железа в России показал значительный рост: объем продаж в денежном выражении превысил 5,7 млрд рублей, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении было реализовано свыше 6,2 млн упаковок, что на 8,2% больше показателей 2024 года. При этом в марте–апреле ежемесячно продавалось более 1,3 млн упаковок — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, превзошедший даже пиковые показатели весны 2022 года, отметили в аналитической компании RNC Pharma.

За первые 5 месяцев текущего года специалисты зафиксировали значительный разброс цен за упаковку средства — от 100 до 10 000 рублей. Средняя стоимость упаковки препаратов железа за год выросла на 14,4% и составила 918 рублей.

За указанный период на рынке было представлено порядка 27 торговых марок. Лидером продаж остается «Сорбифер Дурулес» (компания Egis, входящая в группу Servier), занимающий 27% рынка в денежном выражении. Однако в натуральном выражении его продажи снизились на 2,6%, тогда как в рублях рост составил 6%.

Следом расположился «Феррум Лек» (Sandoz) с долей 17%, показавший рост на 38% в деньгах и на 5% в упаковках. Третью позицию занимает «Феринжект» (Vifor Pharma) с 10,8% рынка, но его продажи сократились на 19% в денежном и на 26% в натуральном выражении. Аналитики отметили, что с февраля 2025 года в рознице фиксируются перебои с поставками этого препарата, а в мае его продажи упали в 12 раз по сравнению со среднемесячным уровнем.

Среди других препаратов топ-10 наибольший рост показал «Венофер» (Vifor Pharma) — его продажи выросли в 2,4 раза. Вне первой десятки выделяется «Железа (III) гидроксид декстран» («Велфарм»), спрос на который увеличился в 9,4 раза в натуральном выражении.