Дания и Novo Nordisk инвестируют в создание квантового компьютера для разработки лекарств

Правительство Дании и фонд фармкомпании Novo Nordisk инвестируют 80 млн евро в создание квантового компьютера. С помощью него будут разрабатывать лекарства, оптимизировать поставки и делать финансовые прогнозы.

Правительство Дании и фармацевтическая компания Novo Nordisk инвестируют 80 млн евро в создание квантового компьютера Magne для развития инновационного потенциала стран Северной Европы. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

Финансирование поступит от фонда Novo Nordisk — одной из крупнейших в мире некоммерческих благотворительных организаций — и Датского фонда экспорта и инвестиций (EIFO) — госструктуры, одновременно выполняющей функции банка и экспортно-кредитного агентства. Каждый выделит на проект по 40 млн евро.

Устройство, названное в честь сына Тора — бога грома и молнии из скандинавской мифологии, работает на базе технологических решений корпорации Microsoft. Отмечается, что доступ к нему получат исследователи и компании из химической, фармацевтической, финансовой, логистической и других отраслей.

Работы над Magne начнутся осенью 2025 года и завершатся к началу 2027-го. Помимо Microsoft, участие в них примет также калифорнийский стартап Atom Computing. Управление компьютером возьмет на себя фирма QuNorth, специально учрежденная для этих целей.

Как указывается, бизнес впервые сможет воспользоваться квантовой машиной второго уровня. Всего их три: на первом — системы функционируют только с ошибками, втором — умеют исправлять их, третьем — полноценные квантовые архитектуры.

Как указывается, новый компьютер позволит решать задачи, которые не под силу современным технологиям. Его вычисления помогут сделать прорыв в разработке лекарств, оптимизации цепочек поставок и финансовом прогнозировании.

Novo Nordisk, контролируемая одноименным фондом, сталкивается с риском утраты первенства на рынке средств для похудения. В последнее время ее препараты от ожирения и диабета 2-го типа на основе семаглутида показывают падение продаж из-за усилившейся конкуренции.

Это не первое сотрудничество фонда фармгиганта и датских властей в технологической сфере. В прошлом году они совместно построили суперкомпьютер производства Nvidia с искусственным интеллектом, который ускорит поиск новых активных веществ для препаратов и клинические исследования.

Фото: novonordisk.com

Владимир Заболотских

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