В перечень технологий для СПИК вошли ПЭТ/КТ и системы мониторинга глюкозы

Поправки внесены в распоряжение Правительства № 3143 от 28 ноября 2020 года, которое определяет перечень технологий, признаваемых современными для заключения СПИК. В актуальной редакции список расширен на 23 позиции, прчем две позиции из действующего перечня были исключены.

Авторы поправок полагают, что локализация технологии производства ПЭТ/КТ приборов в России позволит сделать качественный скачок в проведении диагностики в онкологии, снизить потребление радиофармпрепаратов и лучевую нагрузку на пациентов за счет применения более чувствительных детекторов, включая цифровые SiPM, – например, кремниевых фотоумножителей. Дедлайн по локализации технологии установлен на 31 декабря 2040 года.

Включение систем НМГ в список обусловлено потребностями программы «Борьба с сахарным диабетом». В соответствии с дорожной картой, планируется обеспечить системами НМГ всех пациентов с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2 до 17 лет, притом что отечественное производство приборов в стране отсутствует. Технологии по выпуску НМГ ранее были включены Минпромторгом в перечень критической продукции медицинской промышленности и реабилитационной индустрии на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Последний раз перечень СПИК обновлялся в августе 2024 года. Тогда в него вошли 47 позиций, в список попали, например, технологии создания конусного томографа, линейного ускорителя на 20 МэВ и роботизированное производство искусственных имплантируемых почек.

СПИК представляет собой контракт между производителем и государством. Инвесторы отбираются по конкурсу, сам контракт будет заключаться не более чем на 15 лет (для проектов, объем инвестиций по которым не превышает 50 млрд рублей без учета НДС) и не более чем на 20 лет (при инвестициях свыше 50 млрд рублей). В качестве преференции оператор получает обнуление ставки налога на прибыль, снижение региональных налогов на землю, имущество и транспорт, а также может претендовать на субсидии из бюджетов разных уровней более чем на один бюджетный период. Актуальные правила СПИК, известные как СПИК 2.0, действуют с 2020 года.