Обновлены КР по биполярному аффективному расстройству

В определении БАР сказано, что это хроническое рецидивирующее психическое расстройство аффективной сферы, часто приводящее к нарушению поведения и социального функционирования. Для заболевания характерно развитие маниакальных, гипоманиакальных или смешанных состояний. Нозология подразделяется на БАР-I (первого типа) при наличии синдромальной мании, БАР-II (второго типа) при наличии субсиндромальной мании (гипомании), циклотомию – при наличии хронических субсиндромальных аффективных колебаний, а также остаточные диагностические категории. В новой версии КР утверждается, что БАР устанавливается «исключительно на основании клинических признаков».

В новых рекомендациях, в отличие от предыдущей версии документа, указана возможность установки врачом ошибочного диагноза «шизофрения» и назначение пациенту «неадекватной терапии». В документе сложность распознавания болезни объясняется затрудняющими этот процесс, «особенно в период мании», психотическими симптомами, сочетающимися с психомоторным возбуждением.

У двух процедур в методах диагностики были изменены уровни доказательств и уровни убедительности рекомендаций. Так, результаты скрининга на наличие гипоманий в анамнезе с использованием валидизированной русскоязычной версии шкал HCL-32 или HCL-33 теперь признаются в качестве условной рекомендации – в предыдущей редакции КР процедура считалась неубедительной.

Разработчики рекомендаций выделили две группы терапии для купирования маниакальных состояний. При терапии первого выбора врачи рекомендуют назначать пациенту один из препаратов – вальпроевая кислота, карбамазепин, антипсихотические средства второго поколения (АВП). При недостаточности начального этапа терапии рекомендуется для дальнейшего купирования симптомов в течение трех-четырех недель присоединить АВП или галоперидол. При неэффективности фармакотерапии маниакальных состояний клиницистам рекомендуется переходить на немедикаментозные методы лечения – электросудорожную терапию (ЭСТ), транскраниальную, магнитную стимуляцию или специальные противорезистентные мероприятия, из которых в новой редакции КР исключили иммуномодуляторы.

В тактике и этапах лекарственного лечения биполярной депрессии разработчики КР предусмотрели способы противодействия состояниям 1-го и 2-го типа без психотической симптоматики или с ней. Также разработчики клинрекомендаций разработали длительную противорецидивную терапию БАР, которая предусматривает применение, в частности, кветиапина.

Помимо этого, в документе зафиксировали необходимость проводить со всеми пациентами с диагностированным БАР и с их родственниками «психообразовательную работу с целью повысить осведомленность о природе заболевания, его течения, прогнозе и методах лечения». «К сожалению, рандомизированных исследований, посвященных эффективности психообразования при БАР, мало, хотя большинство авторов не сомневается в полезности этой работы», – пишут разработчики.

В начале июня 2025 года Депздрав Москвы утвердил приказ об организации Службы ментального здоровья. Документ разработан в целях совершенствования оказания психиатрической помощи в столице, улучшения качества и повышения доступности таких услуг для пациентов с невротическими, соматизированными, связанными со стрессом психическими расстройствами и синдромосходными состояниями. Среди прочего в регламенте зафиксированы цели, задачи, функции службы, перечень показаний для направления в центры ментального здоровья и их стандартное оснащение.