«Роснано» планирует выйти из фармацевтического бизнеса

Госкорпорация планирует реализовать «НоваМедику» по стоимости не ниже направленных на развитие актива инвестиций.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «НоваМедика» зарегистрировано в 2012 году в Москве. Основали компанию предприниматели Леонид Меламед и Владимир Гурдус при поддержке американского венчурного фонда Domain Associates и «Роснано».

Фармпроизводитель пытался оптимизировать свою работу в течение восьми лет и впервые продемонстрировал небольшую прибыль только в 2020 году, однако в конце 2021 года «НоваМедика» свернула один из самых перспективных своих проектов, формируемый с момента основания, – возведение завода в Калужской области.

Предприятие планировалось возвести совместно с американской Pfizer – партнеры в 2016 году договорились совместно инвестировать в площадку до $100 млн, а завод планировалось запустить в 2020 году. Однако к предполагаемой дате открытия «НоваМедика» объявила о приостановке строительства из-за изменения экономики проекта, а также сообщила об отказе от кооперации с иностранным производителем. Позднее площадка с объектами незавершенного строительства была продана.

В апреле 2023 года Domain полностью вышел из уставного капитала фармкомпании, передав долю в размере 18% структуре «Роснано» – RMI Investments. До октября 2023 года RMI владела 52,2% «НоваМедики», оставшаяся часть принадлежала ООО «РоснаноМедИнвест» (другой «дочке» «Роснано»). В октябре 2023-го, по данным СПАРК-Интерфакс, последней компании перешли 100% «НоваМедики».

В феврале 2025 года Vademecum стало известно, что Елена Литвинова, возглавлявшая «НоваМедику» с 2019 года, покидает компанию. После нее должность гендиректора производителя занял бывший инвестиционный директор «Роснано» и экс-председатель совета директоров АО «РМ Нанотех» Александр Львовский.

По итогам 2024 года выручка «НоваМедики» оценивалась в 701,3 млн рублей, чистая прибыль – в 28 млн рублей. Годом ранее, в 2023-м, компания продемонстрировала чистый убыток в 170,7 млн рублей. На момент февраля 2025 года в портфель «НоваМедики» входило семь препаратов, также у производителя имеется R&D-центр «НоваМедика Иннотех» в ОЭЗ «Технополис «Москва» для разработки и производства лекарств (объем инвестиций в проект оценивался в $15 млн). Сейчас сайт компании не работает.