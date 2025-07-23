«  
  »

Минздрав продолжает отменять и приостанавливать действие регудостоверений индийской Jodas Expoim

Минздрав России 17 июля 2025 года выпустил очередной пакет решений в отношении продукции индийской фармкомпании Jodas Expoim: приостановлено действие регудостоверений на 21 препарат, еще 5 были полностью отменены. Среди препаратов, попавших под ограничения, значительную часть составляют противоопухолевые средства, а также противогрибковые препараты и антибиотики. Из 21 приостановленного лекарства 18 входят в перечень ЖНВЛП, из пяти отмененных три также входят в этот список.

Меры приняты на фоне расследования уголовного дела в отношении начальника отдела Департамента регулирования обращений лекарственных средств Минздрава Алексея Сазонова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Директор Jodas Expoim Парсада Сингха Шаши Шанкара также выступает фигурантом этого дела и находится под следствием. СМИ писали, что топ-менеджер компании, предположительно, договорился с представителем Минздрава о сохранении регудостоверений на лекарства.

С начала 2025 года Минздрав неоднократно приостанавливал и отменял регистрацию препаратов Jodas Expoim, ссылаясь на нарушение требований надлежащей производственной практики и несоответствие лицензионным условиям.

Среди отмененных средств – препарат для лечения сахарного диабета II типа Семаглутид Дж (семаглутид), который был самым дешевым аналогом оригинального Оземпика. Он исключен из ГРЛС на основании результатов проверки регистрационного досье и непринятия мер по предотвращению нарушений российского законодательства.

По данным аналитиков, в 2024 году Jodas Expoim поставила на российский рынок свыше 5,7 млн препаратов на сумму порядка 6,7 млрд рублей. Однако сейчас, в условиях уголовного расследования и усиленного контроля со стороны регулятора, компания сталкивается с серьезными ограничениями на рынке.

Источник: ГРЛС

vademec

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

22 июля, 2025 | Просмотров: 233