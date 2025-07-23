Минздрав продолжает отменять и приостанавливать действие регудостоверений индийской Jodas Expoim

Меры приняты на фоне расследования уголовного дела в отношении начальника отдела Департамента регулирования обращений лекарственных средств Минздрава Алексея Сазонова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Директор Jodas Expoim Парсада Сингха Шаши Шанкара также выступает фигурантом этого дела и находится под следствием. СМИ писали, что топ-менеджер компании, предположительно, договорился с представителем Минздрава о сохранении регудостоверений на лекарства.

С начала 2025 года Минздрав неоднократно приостанавливал и отменял регистрацию препаратов Jodas Expoim, ссылаясь на нарушение требований надлежащей производственной практики и несоответствие лицензионным условиям.

Среди отмененных средств – препарат для лечения сахарного диабета II типа Семаглутид Дж (семаглутид), который был самым дешевым аналогом оригинального Оземпика. Он исключен из ГРЛС на основании результатов проверки регистрационного досье и непринятия мер по предотвращению нарушений российского законодательства.

По данным аналитиков, в 2024 году Jodas Expoim поставила на российский рынок свыше 5,7 млн препаратов на сумму порядка 6,7 млрд рублей. Однако сейчас, в условиях уголовного расследования и усиленного контроля со стороны регулятора, компания сталкивается с серьезными ограничениями на рынке.