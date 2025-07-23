Юлия Королева возглавила региональное представительство Siemens Healthineers

Королева начинала свой путь в Siemens в качестве главы коммерческого департамента компании в России, где проработала с 1997 по 2007 год. В 2007 году перешла на должность финансового директора ООО «Сименс высоковольтные аппараты» – совместного предприятия Siemens AG (51%) и ОАО «Электрозавод» (49%), созданного в 2007 году и интегрированного в Siemens после передачи долей в 2011 году. C 2012 по 2015 год работала финансовым директором MAN Diesel & Turbo Russia, а затем вернулась в российское представительство Siemens, где до перехода на должность гендиректора занимала позицию CFO.

Информация о смене директора отражена в ЕГРЮЛ 8 июля 2025 года. Предыдущий директор Маркус Штер возглавлял представительство Siemens Healthineers с января 2023 года. Причины его ухода не раскрываются. Он начинал карьеру в PricewaterhouseCoopers, где работал на протяжении десяти лет с 1998 года, а в январе 2009 года перешел на руководящую должность PwC в Москве. В сентябре 2011 года Штер перешел в российское представительство Siemens, где занимался финансовым аудитом. С января 2015 по октябрь 2018 года работал в Siemens Healthineers в Японии, затем вернулся в Москву на должность коммерческого директора Siemens.

Siemens Healthineers – дочерняя компания холдинга Siemens AG, в 2018 году вышедшая на IPO как самостоятельное подразделение. Специализируется на производстве медоборудования – ультразвукового, рентгеновского, КТ и МРТ, а также на разработке IT­-решений для здравоохранения и консалтинге.

В 2024 году выручка российского представительства ООО «Сименс Здравоохранение» оценивалась в 13,895 млрд рублей, чистая прибыль – в 1,434 млрд рублей.

В марте 2022 года головной концерн Siemens, участвующий в промышленных, железнодорожных, энергетических и IT-проектах в России, сообщил о приостановке всех новых операций и международных поставок. Приостановка деятельности не коснулась бизнеса в сегменте здравоохранения – компания продолжила поставки медтехники и сервис оборудования. В конце сентября 2022 года Siemens продал лизинговую компанию «Сименс финанс» инвестиционной группе «Инсайт». Компания занималась и лизингом медтехники Siemens Healthineers, однако ее доля в портфеле не превышала 15%.

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