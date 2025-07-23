Путин поручил ускорить выход отечественных медизделий на рынки дружественных стран

Помимо этого, Владимир Путин поручил Правительству РФ проанализировать практику применения заказчиками мер по предоставлению нацрежима при закупках. Также необходимо проверить, как компании, не подпадающие под Закон о контрактной системе, но использующие бюджетные деньги, закупают иностранную продукцию. На основе анализа порядка определения цен на товары нужно предложить меры, чтобы увеличить долю российских товаров и услуг в закупках.

Правительству также необходимо ужесточить проверку того, как заказчики выполняют требования о приоритете российских товаров и услуг в госзакупках. Это касается как государственных и муниципальных нужд, так и закупок отдельными видами юрлиц.

Владимир Путин до конца 2025 года ожидает от Правительства РФ доклад о повышении эффективности контроля за соблюдением требований технических регламентов, в том числе за счет выявления продукции без необходимых документов о соответствии. Также необходимо предусмотреть возможность отмены или приостановки действия сертификатов соответствия, выданных с нарушениями в странах ЕАЭС, и создать механизмы для остановки производства, изъятия из оборота и снятия с рынка недоброкачественной продукции.

В июле 2025 года Владимир Путин провел совещание по социальным вопросам, в котором приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава РФ доложил президенту о некоторых итогах нацпроекта «Здравоохранение» и рассказал о текущем состоянии онкологической, педиатрической служб и системы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Путин в ответ попросил Мурашко и Голикову активизировать работу по созданию онкологических объектов в регионах с наибольшим уровнем заболеваемости.