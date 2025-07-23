FDA назначило нового главу по лекарствам

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило о назначении Джорджа Фрэнсиса Тидмарша, доктора медицины и доктора философии, директором Центра оценки и исследований лекарственных средств (CDER). За время своей карьеры он участвовал в разработке 7 препаратов, одобренных FDA, основал несколько биофармацевтических компаний и создал магистерскую программу по трансляционным исследованиям и прикладной медицине в Стэнфордском университете. Предыдущий глава CDER ушел в отставку в июне на фоне массовых увольнений в регуляторном органе.

Хотя конкретные приоритеты Тидмарша на новой должности пока не определены, ранее он выступал за необходимость вывода с рынка опасных и неэффективных препаратов и обращал внимание на случаи научной недобросовестности в академической среде.

Тидмарш участвовал в создании и руководстве несколькими компаниями, включая Metronome Therapeutics, Revelation Biosciences и Horizon Therapeutics (позднее приобретенную Amgen за $27,8 млрд). Последние 15 лет он работал в Медицинской школе Стэнфордского университета, где занимал должность внештатного профессора педиатрии и неонатологии.

На своем посту Тидмарш сменил доктора Жаклин Корриган-Кьюрай, исполнявшую обязанности директора CDER после ухода Патриции Каваццони, возглавлявшей центр семь лет. В документе, направленном в CDER, Корриган-Кьюрай сообщила, что уйдет из агентства в июле после «серьезных размышлений».

FDA претерпело существенные изменения при президенте США Дональде Трампе и назначенном им в марте кандидате на пост руководителя агентства Марти Макари. С января агентство покинули несколько высокопоставленных сотрудников, в том числе бывший директор Центра оценки и исследований биологических препаратов (CBER) Питер Маркс, руководитель программы по продуктам питания для людей Джим Джонс, а также бывший заместитель комиссара по инспекциям и расследованиям Майкл Роджерс.

На место Маркса был назначен Винай Прасад, который вместе с Макари уже внедрил ряд изменений, включая более строгий подход к одобрению вакцин от COVID-19. Теперь Прасад и Тидмарш занимают ключевые позиции в FDA, отвечая за регулирование лекарств.

gxpnews