В РФ заблокировали деятельность производителя «Мирамистина» и «Окомистина»

Суд ввел ограничительные меры против компании «Инфамед» — производителя антисептиков «Мирамистина» и «Окомистина», полностью приостановив ее деятельность в России. Под ограничения попали 164 медицинских представителя фирмы, сообщил ТАСС адвокат собственников компании Рубен Маркарьян. По его словам, судебный спор возник из-за действий Павла Хейфица и его супруги.

Как пояснил Маркарьян, они предложили владельцам «Инфамеда» посреднические услуги и помощь в продаже компании. Но вместо этого склонили владельца заключить фиктивную сделку по передаче 50% акций компании по номинальной цене 7,5 млн рублей. Реальная стоимость фармпроизводителя оценивается более чем в 1 млрд рублей.

Владельцы «Мирамистина» подали заявление о мошенничестве в Главное управление экономической безопасности МВД, расследование ведет отдел экономической безопасности Юго-Западного округа Москвы.

«Мирамистин» — лидер по продажам в своей категории, препарат также входит в топ-10 лекарств по упоминаниям в соцсетях. Он был разработан в 1970-х годах в СССР в рамках программы «Космические биотехнологии» как антисептик для космонавтов и оборудования орбитальных станций.

После распада СССР «Мирамистин» прошел испытания и в 1991 году был зарегистрирован как средство профилактики венерических заболеваний. Позднее область его применения расширилась до хирургии, травматологии, ожоговой практики, акушерства и гинекологии, урологии, ЛОР-практики и стоматологии.

gxpnews