США отвергли рекомендации ВОЗ о готовности к пандемии

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший объявил об отказе страны от изменений, принятых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2024 году для усиления мер реагирования на вспышки опасных заболеваний. Речь идет о поправках к Международным медико-санитарным правилам. В совместном заявлении с госсекретарем Марко Рубио чиновники заявили, что новые правила «подрывают суверенитет США» и создают риски «глобальной системы слежки за гражданами».

Кеннеди раскритиковал «размытые формулировки» документа, которые, по его словам, предоставляют ВОЗ чрезмерные полномочия. «Эти нормы открывают путь к контролю над информацией, пропаганде и цензуре, как это было во время COVID-19», — подчеркнул он. Особую озабоченность Вашингтона вызвали положения о сборе и обмене медицинскими данными, которые, как утверждается, могут стать основой для массового наблюдения.

В заявлении также отмечается, что ВОЗ не устранила проблему «политического влияния», в том числе со стороны Китая, на решения в сфере здравоохранения. Этот шаг США отражает растущие разногласия между странами — участницами ВОЗ по вопросам регулирования пандемий. Ранее аналогичную позицию выражали некоторые европейские политики, выступающие против расширения полномочий организации.

Отказ США от новых правил ВОЗ может осложнить международное сотрудничество в борьбе с будущими эпидемиями. В Вашингтоне, однако, настаивают, что будут разрабатывать собственные протоколы реагирования на кризисы в сфере здравоохранения.

Согласно принятым изменениям, организация больше не рассматривает наличие антител после перенесенного заболевания как альтернативу вакцинации. В документе подробно прописан механизм обмена данными о вакцинации между странами, включая стандартизированную форму вакцинационных сертификатов. При этом в тексте соглашения полностью отсутствуют упоминания о сертификатах или иных документах, подтверждающих перенесенное заболевание и приобретенный естественный иммунитет.

Ранее Кеннеди-младший уволил всех членов Консультативного комитета по практике иммунизации (ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Он консультирует CDC по вопросам вакцинации от разных болезней, в том числе по срокам и охвату, готовит рекомендации по этому вопросу.

По словам американского министра, этот шаг восстановит доверие общественности к вакцинам. Однако эксперты в области общественного здравоохранения негативно отреагировали на заявление Кеннеди, назвав его крайне безрассудным решением.

gxpnews