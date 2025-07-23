Закон о маркетплейсах может вступить в силу на 5 месяцев раньше

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил поправки к законопроекту № 959244-8 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации», согласно которым документ вступит в силу на 5 месяцев раньше — с 1 октября 2026 года вместо первоначально запланированного 1 марта 2027 года. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания, такое решение принято для ускоренного внедрения правовых механизмов, обеспечивающих безопасность потребителей, бизнеса и цифровых платформ.

В Минэкономразвития пояснили, что перенос сроков позволит быстрее адаптировать системы платформ к новым требованиям и начать апробацию норм. В то же время представители Wildberries & Russ ранее называли 2027 год «максимально взвешенным» сроком, учитывая необходимость адаптации отрасли. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, напротив, поддержал новые сроки, отметив их реалистичность.

Законопроект, внесенный правительством в Госдуму в начале июля, устанавливает права и обязанности маркетплейсов, продавцов и потребителей, включая специальные требования к продаже лекарств и медицинских изделий. Маркетплейсы должны будут блокировать товары, изъятые из оборота или не прошедшие госрегистрацию, включая лекарства и БАД. Инициатива появилась на фоне предложений Минпромторга усилить контроль за маркетплейсами, в частности за проверкой регистрации продавцов и маркировки товаров.

gxpnews