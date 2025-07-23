Российский фармрынок показал рост по ключевым показателям

В январе — июне 2025 года на российский фармацевтический рынок вывели почти 12,9 тысячи SKU (уникальных товарных позиций) лекарств, что на 322 позиции больше, чем за аналогичный период 2024 года. Также увеличилось количество торговых марок (ТМ) и международных непатентованных наименований (МНН). Так, в I полугодии 2025 года в оборот поступило 4300 торговых марок — на 73 больше, чем годом ранее, следует из данных аналитической компании RNC Pharma.

Среди новинок рынка — антибиотик «Меронекса» (меропенем) от компании «Алтегра», появившийся в феврале 2025 года. На момент его выхода в России уже присутствовало около 17 торговых марок с этим действующим веществом. Еще один новый препарат — «Фолицинат» (кальция фолинат) от «Фармасинтеза», предназначенный для снижения токсичности химиотерапии. Компания стала седьмым производителем этого лекарства в стране.

Кроме того, в этом году на рынок поступила вакцина «МенКвадфи» от Sanofi для профилактики менингококковой инфекции у детей с 6 недель. Ранее компания уже поставляла в Россию аналогичную вакцину «Менактра» (для детей от 9 месяцев).

Общее количество МНН на российском рынке за год увеличилось на 13 позиций, достигнув 1900 наименований. Среди новых действующих веществ — тирзепатид, аналог оригинального препарата «Мунджаро» (компания Eli Lilly), который не зарегистрирован в России. В начале 2025 года Минздрав одобрил два отечественных аналога: «Тирзетта» («Промомед») и «Седжаро» («Герофарм»). Они поступили в продажу через месяц после регистрации.

Еще одно новое МНН — локсопрофен (НПВП), представленный российским «Локсоном» и индийским Dr. Reddy’s Laboratories. Препараты были зарегистрированы в 2024 году, но появились в аптеках только в мае–июне 2025-го.

Также в 2025 году вышли на рынок препараты с джозамицином — «Вильпрамицин» («Промомед») и «Джозафен» («Фармстандарт»), ставшие российскими аналогами оригинального «Вильпрафена» (Astellas). После прекращения глобальных поставок этого антибиотика отечественные производители локализовали его выпуск, получив регистрационные удостоверения в 2024 году.

Ранее в RNC Pharma сообщили, что объем производства лекарств в России за январь — май 2025 года составил 396,9 млрд рублей, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

gxpnews