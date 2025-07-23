«Промомед» выводит на рынок первый отечественный дженерик апалутамида для лечения рака простаты

Компания «Промомед» объявила о выводе на российский рынок препарата «Апалутамид-Промомед» (апалутамид) — первого отечественного ингибитора андрогеновых рецепторов второго поколения для лечения метастатического гормоночувствительного и неметастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы.

Препарат был представлен профессиональной медицинской общественности на XI Петербургском международном онкологическом форуме «Белые ночи — 2025», что подчеркивает его значимость как нового инструмента в онкологической практике.

Согласно данным за 2023 год, рак предстательной железы стал самым распространенным онкологическим заболеванием среди мужчин в России и занял третье место среди причин смерти от рака. Об этом сообщила пресс-служба компании «Промомед».

Производство препарата полностью локализовано в России — на заводе АО «Биохимик» по стандартам GMP, от получения субстанции до упаковки.

Эффективность препарата подтверждена клиническими исследованиями. По данным исследования TITAN (рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование III фазы), применение апалутамида в комбинации с андрогендепривационной терапией снижает риск смерти на 35%, что делает препарат важным достижением в лечении рака простаты.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на российский препарат «Апалутамид-Промомед». Стоимость одной таблетки в дозировке 60 мг установлена на уровне 659 рублей, что на 40% ниже, чем у оригинального ЛП — «Эрлеады» (Janssen), цена которой составляет 1176 рублей за таблетку.

По данным ФАС, снижение стоимости позволит расширить доступ пациентов к современной терапии и сократить финансовую нагрузку на систему ОМС.

gxpnews