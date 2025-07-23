Ждать ли гипертоникам льготных лекарств

Заболевания сердечно-сосудистой системы — эпидемия нашего времени, последствия которой испытывает на себе большинство развитых стран. И в России эти заболевания остаются наиболее частой причиной смерти. Всероссийский союз пациентов уже не первый год поднимает вопросы лекарственного обеспечения группы пациентов высокого сердечно-сосудистого риска, которые не получают за счет бюджета необходимые препараты.

Реализация первого этапа федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», по оценке экспертов, дала конкретные результаты: 2,5 млн пациентов получили бесплатные лекарства, число повторных инфарктов удалось сократить на 40%. До начала программы пациенты имели право на лекарственное обеспечение только при наличии статуса инвалида, сегодня государство оказывает помощь на более ранних этапах.

«Артериальная гипертензия остается единственным заболеванием, включенным в перечень социально значимых, но не имеющим льготного лекарственного обеспечения на федеральном уровне. Даже среди пациентов, имеющих право на льготы, каждый третий не может ими воспользоваться», — говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Всероссийский союз пациентов представил результаты исследования «Доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам с артериальной гипертонией (АГ) и хронической болезнью почек (ХБП)». Презентация итогов опроса состоялась в рамках тематического круглого стола с участием представителей органов власти и медицинского сообщества.

Что показало исследование

В России артериальной гипертонией страдает около 40% взрослого населения. АГ уже давно не является заболеванием, ассоциированным с пенсионным возрастом. Доля пациентов старше 60 лет составила лишь 19%. Более 80% — люди в трудоспособном возрасте, 35% из них — в возрасте 26–45 лет.

АГ является не только фактором риска инфарктов и инсультов, но и ключевым триггером развития хронической болезни почек. По данным исследования, ХБП — диагноз каждого четвертого пациента с гипертонией (26,6%).

Каждый второй пациент, принявший участие в исследовании, постоянно живет с повышенными показателями артериального давления, несмотря на прием лекарств.

Финансовая нагрузка — один из ключевых барьеров к контролю над заболеванием. Около 90% респондентов приобретают лекарственные препараты полностью или частично за свой счет. Только 4% имеют возможность полноценно использовать льготы. В результате более половины пациентов с АГ и ХБП тратят на лечение свыше 10% своего ежемесячного бюджета, а 5% — более половины доходов семьи. Закономерно и влияние расходов на приверженность лечению.

Все ли препараты, назначенные врачом, вы принимаете?

По каким причинам у вас не получается принимать все назначенные препараты?

Лишь каждый четвертый участник опроса следует всем рекомендациям врача, каждый третий не принимает лекарства или принимает частично.

Большинство пациентов с АГ приобретают лекарства самостоятельно: совсем не имеют льгот 72%, отказались от них 7,5%. Полноценно пользуются правами на льготное обеспечение лекарствами 4,5%. Еще 15,3% опрошенных, имея льготы, не могут ими пользоваться: 9% периодически приобретают лекарства самостоятельно, 6,3% всегда покупают за свои деньги.

По мнению Яна Власова, сопредседателя Всероссийского союза пациентов, результаты проведенного исследования подтверждают необходимость внесения артериальной гипертонии в систему льготного лекарственного обеспечения. «Это вложение не только в здоровье, но и в экономику, ведь речь идет о трудоспособных гражданах, чье качество жизни и способность к труду напрямую зависят от своевременной помощи», — говорит Власов.

Диагноз не поставлен — лекарство не назначено

Сегодня актуальной задачей специалисты считают профилактику заболеваний, а значит, формирование среды, способствующей сохранению здоровья. При этом, по данным эпидемиологических исследований, наблюдается рост распространенности ухудшающих здоровье факторов образа жизни: низкая физическая активность, нерациональное питание, избыточный вес, курение. Как следствие — устойчивый рост распространенности гипертонии, а значит, увеличение числа инфарктов, инсультов и других жизнеугрожающих состояний.

По словам Светланы Виллевальде, начальника службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов, данные проведенных национальных исследований демонстрируют, с одной стороны, наличие барьеров в информированности и лечении гипертонии, с другой — существенные резервы: «Например, только около 12% мужчин и 18% женщин с артериальной гипертонией получают эффективную терапию. Поэтому мы должны акцентировать внимание не только на подборе терапии, но и на сопровождении пациента, включая обучение и контроль».

Получая лекарственную терапию и переоценивая ее эффективность, пациенты с АГ перестают измерять давление, не фиксируют результаты, не считают нужным контролировать свое состояние. «Это сигнал нам: мы должны активнее учить их правильному домашнему мониторингу, формировать критическое отношение к терапии — в хорошем смысле этого слова», — говорит Надежда Звартау, заместитель генерального директора по работе с регионами ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России.

Другой тревожный факт, по словам эксперта, — то, что 30% пациентов с ХБП и артериальной гипертонией не получают антигипертензивной терапии, тогда как своевременное начало кардионефропротективного лечения может продлить жизнь на долгие годы. Исследование «Приоритет ХБП», проведенное под эгидой Российского кардиологического общества, показало, что у каждого второго пациента диагноз ХБП можно было поставить по анализу медицинской документации за последний год. Но диагноз так и не был поставлен, а значит, и лечение не назначено.

«Пациенты говорят, что ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера они получали в 1% случаев. А нестероидные противовоспалительные препараты, то есть потенциально нефротоксичный препарат, — в 2%. То есть нефропротективные препараты — вдвое реже, чем нефротоксичные. Это не только вызов, это зеркало. Пациенты транслируют нам то, что происходит в реальности. Но если мы это понимаем, мы можем с этим справиться. Уже сейчас есть конкретные предложения, есть доказанные мероприятия, которые работают. Многие из них организационные, информационные. И если мы добавим к этому возможность обеспечить оптимальную терапию, то цифра в 6000 дополнительно спасенных жизней ежегодно вполне достижима», — говорит Звартау.

В мае этого года ВОЗ признала ХБП социально значимым заболеванием. Если это произойдет и в нашей стране, то можно рассчитывать на расширение списка льготных препаратов для получения населением. Более 1 млн человек в России имеют сочетанную патологию — СД и ХБП. В 2025 году среди факторов глобального риска смерти ХБП и артериальная гипертензия занимают ведущие места.

Эксперты сходятся во мнении, что необходим пересмотр подходов к медицинской помощи пациентам с АГ и ХБП. Чтобы достичь ощутимого прогресса в лечении и профилактике социально значимых заболеваний, необходима такая система медицинской помощи, где каждый человек независимо от места проживания мог бы получить своевременную помощь и лекарственную терапию.

gxpnews