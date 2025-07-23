Как Big Pharma злоупотребляет патентным правом

Стремление президента США Дональда Трампа заставить крупные фармкомпании снизить цены на рецептурные препараты вряд ли осуществимо. По крайней мере, если не удастся решить проблему недобросовестных патентов. Разбираемся, что такое patent abuse и как крупнейшие компании его используют.

Попытка нынешней американской администрации снизить цены на лекарственные препараты абсолютно разумна. Исследование RAND, проведенное в январе 2024 года, показало, что американцы платят за рецептурные препараты почти втрое больше, чем жители других стран с высоким уровнем дохода. По данным опроса KFF, проведенного в июле 2023 года, большинство американцев не уверены в своей способности покупать лекарства. Более того, треть опрошенных признались, что не покупали прописанные лекарства из-за их высокой стоимости.

Сегодняшний ультиматум Трампа — уже вторая попытка американского лидера разобраться с ценами на лекарственные препараты. В свой предыдущий президентский срок Трамп издал аналогичный указ, но федеральный судья заблокировал его по процедурным причинам. Тот документ также обязывал производителей продавать лекарства американским пациентам по низкой цене. Сейчас министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-мл. должен будет предложить правила, которые свяжут цены на лекарства в США с ценами в других странах, если производители добровольно не будут соблюдать политику «наибольшего благоприятствования».

Есть надежда, что на этот раз попытка Трампа увенчается успехом. В конце мая Федеральная торговая комиссия (FTC) разослала ведущим фармацевтическим компаниям письма, в которых ставит под сомнение более 200 действующих патентов на лекарства. В этих сообщениях FTC также сообщила, что «возобновляет свои иски против десятков зарегистрированных патентов на фирменные препараты от астмы, диабета, автоинжекторы адреналина и ХОБЛ».

Претензии FTC возникли не на ровном месте: проблема злоупотребления патентным правом — одна из важнейших для ценообразования американских препаратов.

В 2022 году специалисты проанализировали продажи 10 самых популярных лекарств в США. Они выяснили, что на каждое из этих лекарств было выдано в среднем 74 патента. Это дает большим компаниям, которые делают эти лекарства, преимущество. Они могут дольше удерживать свои дорогие лекарства на рынке и не пускать туда дешевые аналоги.

Каждый препарат охраняется в среднем 140 патентными заявками, при этом 66% из них были поданы уже после того, как FDA одобрило выпуск препарата на рынок. Например, как отмечают авторы исследования, почти треть совокупных продаж противоопухолевого препарата Revlimid компании Bristol-Myers Squibb в США пришлась на тот период, когда срок действия его основных патентов закончился. Схожая ситуация с препаратом от ревматоидного артрита Humira (AbbVie).

В среднем в США на 10 самых продаваемых препаратов выдано в четыре раза больше патентов, чем в Европе. Там дженерики и биоаналоги трех препаратов — Humira, Eliquis и Enbrel — были запущены в среднем на 7,7 года раньше, чем в США.

Теоретически, когда патенты истекают, на рынок выходят более дешевые дженерики или биоаналоги. Но Big Pharma научилась обходить это правило, подавая заявки или накапливая сотни патентов на свои самые успешные лекарства. Так им удается сохранить монополию на рынке на более длительный срок, чем 20 лет патентной защиты, предусмотренной законом. С 2005 по 2015 год 78% лекарств, получивших новые патенты, на самом деле не были новыми — патенты выдавались на существующие препараты, в досье вносились лишь небольшие изменения.

Как отмечает FTC, такая патентная практика задерживает выход на рынок дженериков, искусственно поддерживая высокие цены на лекарства. По словам председателя FTC Эндрю Фергюсона, «когда компании используют ненадлежащие методы для ограничения конкуренции на рынке, страдают от высоких цен обычные американцы».

gxpnews