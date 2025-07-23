Госдума приняла в третьем чтении законопроект о маркетплейсах

Госдума приняла законопроект о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 года. Согласно изменениям ко второму чтению, цифровые платформы обяжут проверять госрегистрацию и сертификаты товаров перед публикацией, а также добавлять в карточки возможность оплаты электронными сертификатами.

Депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект № 959244-8 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации».

Документ, согласно принятым ко второму чтению поправкам, вступит в силу с 1 октября 2026 года. Ранее планировалось, что законопроект начнет действовать на полгода позже — с 1 марта 2027 года.

Поправку о сдвиге сроков вступления в силу законопроекта приняли, по словам министра экономического развития России Максима Решетникова, для скорейшего внедрения новых правовых механизмов.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, ко второму чтению также были дополнены требования к размещению карточек товаров, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия. Так, оператор платформы не должен будет допускать к публикации карточку товара, подлежащего государственной регистрации, если продавец не разместил ссылку на свидетельство о госрегистрации товара.

Эта норма дополнила аналогичные требования в отношении товаров, подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия, которые уже были прописаны в документе к первому чтению.

Кроме того, необходимо будет предоставлять технический функционал по размещению в карточке товара данных о возможности покупки товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата — одного из способов получения господдержки. С помощью такого сертификата можно приобрести техническое средство реабилитации.

«В ходе работы над поправками ко второму чтению исходили из того, чтобы все интересы участников рынка были максимально сбалансированы. Это касается и вопросов интеллектуальной собственности, и проверки сертификатов маркировки, и контроля партнеров со стороны платформ, и доступностью платформенных решений для инвалидов и приобретения технических средств через сертификаты», — добавил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что закон устраняет хаос с карточками товаров на маркетплейсах.

«Партнер теперь обязан размещать подтверждение регистрации, сертификаты, сведения о маркировке, а оператор проверяет их по государственным реестрам; запрещены предложения лекарств без соответствующих разрешений, немаркированных ювелирных изделий и пестицидов без госрегистрации. Если карточка нарушает запреты, платформа обязана снять ее до поступления жалоб пользователей», — подчеркнул парламентарий.

По ряду вопросов планируется продолжить работу с отраслью и профильными органами власти. Также будет принят ряд подзаконных актов (№ 959248-8), касающихся правил ведения и формирования реестра посреднических цифровых платформ, определения состава сведений в реестре, порядок включения, внесения изменений и исключения из него.

Правительство внесло законопроект о платформенной экономике в начале июля. «ФВ» писал о правах и обязанностях маркетплейсов, продавцов и потребителей, а также о специальных требованиях для реализации лекарств и медизделий на цифровых платформах.

Фото: Ринат Васбеев

Дина Коблова

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