Аптекам посоветовали проверить ФРМО после обновления в ЕГИСЗ

Минздрав на портале ЕГИСЗ опубликовал инструкцию по корректному заполнению сведений в ФРМО. Участники рынка до сих пор сталкиваются со сложностями при внесении данных в систему, а весной Росздравнадзор начал проверять их достоверность и полноту. Рабочая группа рассматривает вопросы, которые волнуют участников отрасли, рассказали в РААС.

Минздрав опубликовал инструкцию по корректному внесению сведений в карточку организации в Федеральном регистре медицинских организаций (ФРМО). Размещение информации в Единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ), касающейся деятельности аптечной организации, ее персонала и оказываемых услуг, стало обязательным лицензионным требованием два года назад — 1 марта 2023 года. Памятка содержит сведения о редактировании информации.

«Недавно было проведено обновление системы ЕГИСЗ, в результате которого у некоторых пользователей произошла частичная потеря данных в ФРМО», — объяснила исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Мария Литвинова.