Sanofi покупает третью компанию за год в преддверии истечения патента на «Дупиксент»

Sanofi сообщила о приобретении британского биотехнологического стартапа Vicebio за 1,6 млрд долл. Для французского фармгиганта это уже пятая крупная сделка и третья купленная компания за текущий год. Новое соглашение даст возможность расширить портфель вакцин от респираторных инфекций и упростить их производство благодаря новой технологии.

Sanofi подписала соглашение о покупке британской биотехнологической компании Vicebio, специализирующейся на создании вакцин против респираторных вирусов. Общая сумма сделки составит 1,6 млрд долл., говорится в пресс-релизе.

Французский производитель выплатит 1,15 млрд долл. авансом и до 450 млн долл. дополнительно после выполнения договоренностей по разработке препаратов. Завершить приобретение планируется к концу года.

Фармгигант получит права на экспериментальную прививку VXB-241, которая защищает одновременно от двух респираторных инфекций: респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и человеческого метапневмовируса (hMPV). Первый поражает дыхательные пути и представляет особую опасность для младенцев и пожилых людей, вызывая бронхиолит и пневмонию, второй — один из возбудителей острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Вакцина проходит I фазу клинических испытаний.