Государство не будет финансировать передвижные аптеки Sanofi покупает третью компанию за год в преддверии истечения патента на «Дупиксент» » В список технологий для заключения СПИК включили медтехнику Правительство внесло изменения в список технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). В перечень добавили технологии производства медицинских томографов и устройств непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Правительство утвердило распоряжение № 1952-р от 18.07.2025, которым вносятся изменения в перечень видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов (утверждены распоряжением № 3143-р от 28.11.2020). В список технологий для заключения СПИК добавлены следующие технологии: технология производства медицинских томографов с позитронно-эмиссионной и компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с улучшенными характеристиками (разрешение, чувствительность, энергоэффективность) — до 31 декабря 2040 года;

технология производства медицинского устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы — до 1 декабря 2035 года. В 2023 году правительство включило в список технологий для заключения специальных инвестконтрактов новые генные технологии. Тогда изменения коснулись секвенирования и медицинских ускорителей.

Фото: 123rf.com Дина Коблова

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