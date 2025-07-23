Государство не будет финансировать передвижные аптеки

Бюджетного финансирования для работы передвижных аптек не предусмотрено, аптечные сети будут сами нести финансовую нагрузку, сообщил «ФВ» депутат Госдумы Евгений Нифантьев. Соответствующий законопроект будет рассмотрен одним из первых в ходе осенней сессии Госдумы.

Законопроект по работе передвижных аптек будет рассмотрен одним из первых в ходе осенней сессии Госдумы. Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в ходе пресс-конференции по итогам работы комитета, передает корреспондент «ФВ». Как минимум десять регионов готовы запустить проект, но финансировать его будут участники за счет собственных средств.

Самый оптимальный вариант решения проблем с лекарственным обеспечением отдаленных территорий и малых населенных пунктов — передвижные аптеки — был неделю назад одобрен Минздравом, сказал Башанкаев. «Вскоре вы увидите подзаконный акт и наше движение вперед, — добавил он. — Он будет рассмотрен одним из первых в осенней сессии».

Инфраструктура для реализации проекта готова как минимум в десяти регионах, среди которых Нижегородская область, Красноярский край, Кабардино-Балкария, Калмыкия. «Каждый регион будет для себя определять, как это будет реализовано, в каком варианте, — отметил Башанкаев. — Перечисленные регионы подтвердили, что готовы подготовить передвижные аптечные пункты без участия федеральных средств, за свой счет».

Финансирование проекта будет осуществляться самими аптечными сетями, уточнил для «ФВ» депутат Госдумы Евгений Нифантьев. «Дополнительного финансирования из бюджета не будет предусмотрено», — пояснил он.

Один из потенциальных участников эксперимента — красноярские «Губернские аптеки» — исходит из этого посыла и готов финансировать проект самостоятельно, добавил руководитель департамента информационной политики «Губернских аптек» Анатолий Патюков. В ставропольской сети «Вита плюс» тоже готовы самостоятельно финансировать проект по работе передвижных пунктов. «Это социально значимая и необходимая работа, хотя и в убыток для предприятия», — сказал «ФВ» гендиректор сети Жан Гончаров.

Весной 2024 года Росздравнадзор проводил эксперимент «Передвижные аптечные пункты» в трех субъектах — в Краснодарском, Красноярском краях и Республике Хакасия. Сеть «Губернские аптеки» также участвовала в пилотном проекте. Предприятие организовывало выездную торговлю лекарствами в населенные пункты шести районов Красноярского края, где нет ни аптечных организаций, ни фельдшерско-акушерских пунктов с лицензией на фармдеятельность. Всего в эксперименте участвовал 31 населенный пункт. Как отметили в организации, население положительно оценило работу мобильных аптек.

Ранее Минздрав высказывал опасения относительно реализации эксперимента, касающегося соблюдения правил хранения и перевозки препаратов.

Ольга Коберник

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