FDA назначило нового директора Центра по оценке лекарств

Джордж Тидмарш возглавит ключевое звено FDA, рассматривающее все заявки на регистрацию лекарств и оценивающее их исследования. Ранее он был гендиректором нескольких фармкомпаний.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) назначило Джорджа Тидмарша директором Центра оценки и исследований лекарств (CDER). Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Онколог, окончивший Стэнфордский университет, посвятил более 30 лет биотехнологиям, клинической медицине и вопросам законодательного регулирования деятельности фармацевтической индустрии. Ему также принадлежит авторство 143 научных публикаций и патентов.

В 2005 году он учредил компанию Horizon Pharma. Под его руководством препарат Duexis (ибупрофен + фамотидин) был одобрен FDA для лечения ревматоидного артрита. Кроме того, он занимал руководящие должности в Sequus Pharmaceuticals и Coulter Pharmaceutical, где помог разработать семь лекарств, получивших регистрацию FDA — сегодня их используют в интенсивной терапии и онкологии. В мае прошлого года Тидмарш ушел из Совета директоров Revelation Biosciences.

CDER рассматривает все заявки на регистрацию безрецептурных и рецептурных препаратов, в том числе дженериков. Это ключевая структура FDA, созданная в 1982 году, которая оценивает безопасность и эффективность медикаментов. Ее ежегодный бюджет превышает несколько миллиардов долларов. В Центре работает более 5000 человек — врачей, фармакологов, химиков и других экспертов.

Фото: fda.gov

Владимир Заболотских

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