BMJ: фармкомпании могли повлиять на КР по лечению ожирения у подростков в США с помощью GLP-1

Ученые проанализировали архив сайта AAP и налоговую отчетность, что позволило выявить состав национального руководства академии за 2017–2023 годы, включая исполнительный комитет, совет директоров и высшее руководство. Также были использованы сведения из базы данных Open Payments Medicare и Medicaid Services. С 2012 по 2024 год фармкомпании, включая лидеров рынка GLP-1 препаратов Novo Nordisk и Eli Lilly, направили академии около $2 млн в виде спонсорских взносов. Эти платежи предоставили фармкомпаниям «специальный доступ к руководству AAP» и возможность участвовать в корпоративных саммитах, указывают составители обзора.

На индивидуальном уровне 22% руководителей академии (17 из 77 человек) получили личные выплаты от производителей лекарств на сумму $293 тысяч. Большинство из 372 зафиксированных транзакций были связаны с возмещением расходов на питание (158 случаев) и командировки (94 случая).

Согласно представленным данным, 10 из 27 членов (37%) комитетов AAP, занимавшихся разработкой клинических рекомендаций по детскому ожирению в 2023 году, получали платежи от фармацевтических компаний, производящих препараты класса GLP-1. Общая сумма таких выплат за период 2017–2023 годов составила $74,2 тысячи. Основными плательщиками выступили компании Genentech ($41 250 через 61 транзакцию), Novo Nordisk ($18 981 через 24 транзакции), Merck ($6 618 через 10 транзакций) и Eli Lilly ($6 429 через 2 транзакции). Большинство выплат носили незначительный характер и были связаны с компенсацией расходов на питание (40 случаев) и командировочные расходы (39 случаев). При этом два члена комитета получили более существенные суммы – $41 250 и $13 576 соответственно. Часть платежей имела прямую связь с препаратами GLP-1, тогда как другие выплаты не имели четкой спецификации или касались иной продукции этих фармкомпаний. Данные о возможном исследовательском финансировании в данном анализе не учитывались.

Клинические рекомендации требуют строгих мер для предотвращения влияния конфликта интересов, подчеркивается в научной работе. Международные стандарты ВОЗ запрещают коммерческое финансирование разработки руководств, ограничивают финансовые связи членов комитетов и предусматривают независимые систематические обзоры. Однако, по мнению авторов исследования, процесс создания рекомендаций AAP 2023 года по детскому ожирению не соответствовал этим требованиям.

Методологическая экспертиза обнаружила несколько тревожных особенностей. Критерии отбора экспертов для разработки рекомендаций не были раскрыты, поднимая тем самым вопросы о прозрачности процесса. Особую озабоченность вызывает тот факт, что половина авторов систематического обзора одновременно участвовала в формулировании самих рекомендаций, что потенциально могло повлиять на объективность оценок. Наиболее спорной оказалась рекомендация о назначении препаратов подросткам, основанная преимущественно на двух исследованиях, финансируемых производителями лекарств. Примечательно, что ключевое исследование лираглутида компании Novo Nordisk на момент включения в обзор еще не было завершено. Методы критической оценки этих исследований в документах AAP не описаны, что ставит под вопрос надежность таких выводов. Эти факторы в совокупности с выявленными финансовыми связями между AAP и фармацевтическими компаниями заставляют по-новому взглянуть на рекомендации академии и подчеркивают необходимость более строгих мер по обеспечению независимости клинических руководств, резюмируют ученые.

Масштаб проблемы детского ожирения подчеркивается другим недавним исследованием. По данным Института показателей и оценки здоровья (IHME) Вашингтонского университета, к 2050 году избыточный вес или ожирение будут диагностированы у каждого третьего ребенка и подростка в мире – это около 746 млн человек. Почти у половины из них (360 млн) будет диагностировано именно ожирение. Авторы отметили, что в детском возрасте болезнь особенно трудно поддается лечению, поэтому эффективная профилактика и научно обоснованные рекомендации сегодня критически важны.