AstraZeneca инвестирует $50 млрд в производство препаратов и научные разработки в США

Англо-шведская компания AstraZeneca объявила о намерении инвестировать $50 млрд в производство лекарств и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в США до 2030 года. В компании отметили, что такое решение позволит нарастить совокупную выручку до $80 млрд и отдельно увеличить с текущих 42% до 50% долю выручки из США. Фармкомпания намерена также вывести на рынок 20 новых препаратов.
Согласно планам компании, критическую часть запланированных средств направят на строительство центра по производству препаратов для лечения хронических заболеваний в Вирджинии. В AstraZeneca заявили, что сумма, которую пока не озвучили, станет крупнейшей единовременной инвестицией компании в одно предприятие. При этом указано, что выделенные деньги дополнят уже объявленные в ноябре 2024 года транши на $3,5 млрд.
На предприятии намерены выпускать лекарственные субстанции для инновационного портфеля продуктов компании для контроля веса и метаболизма, включая пероральный гормон GLP-1, пероральный PCSK9 и комбинированные низкомолекулярные препараты. Там же будут выпускать низкомолекулярные препараты, пептиды и олигонуклеотиды. Для оптимизации завода планируется использование искусственного интеллекта, технологии автоматизации и аналитики данных.
Объявленные инвестиции AstraZeneca направит также на расширение научно-исследовательского центра в Гейтерсберге (штат Мэриленд), строительство современного центра исследований и разработок на площади Кендалл (Кембридж, Массачусетс), увеличение производственных мощностей нового поколения для клеточной терапии в Роквилле, штатах Мэриленд, Тарзана и Калифорния. Запланировано расширение производств в Маунт-Верноне (штат Индиана) и Коппелле (штат Техас), открытие новых площадок для проведения клинических исследований.
США является крупнейшим рынком для AstraZeneca – там расположено 19 научно-исследовательских, производственных и коммерческих площадок. На предприятиях работают более 18 тысяч сотрудников. Всего компания обеспечивает 92 тысячи рабочих мест по всей стране. В 2024 году AstraZeneca внесла прямой вклад в экономику страны в размере $5 млрд.
О своем намерении инвестировать в производственные проекты в США уже заявили, например, Abbott Laboratories, Novartis, Johnson & Johnson и Roche. Решения фармкомпании приняли на фоне возможного введения пошлин на фармпродукцию в размере 25%. Подробнее об инвестиционных программах крупных американских фармкомпаний и планах президента Дональда Трампа по обретению США лекарственного суверенитета – в обзоре Vademecum.
Источник: AstraZeneca
Фото: astrazeneca.com