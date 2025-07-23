AstraZeneca инвестирует $50 млрд в производство препаратов и научные разработки в США

Согласно планам компании, критическую часть запланированных средств направят на строительство центра по производству препаратов для лечения хронических заболеваний в Вирджинии. В AstraZeneca заявили, что сумма, которую пока не озвучили, станет крупнейшей единовременной инвестицией компании в одно предприятие. При этом указано, что выделенные деньги дополнят уже объявленные в ноябре 2024 года транши на $3,5 млрд.

На предприятии намерены выпускать лекарственные субстанции для инновационного портфеля продуктов компании для контроля веса и метаболизма, включая пероральный гормон GLP-1, пероральный PCSK9 и комбинированные низкомолекулярные препараты. Там же будут выпускать низкомолекулярные препараты, пептиды и олигонуклеотиды. Для оптимизации завода планируется использование искусственного интеллекта, технологии автоматизации и аналитики данных.

Объявленные инвестиции AstraZeneca направит также на расширение научно-исследовательского центра в Гейтерсберге (штат Мэриленд), строительство современного центра исследований и разработок на площади Кендалл (Кембридж, Массачусетс), увеличение производственных мощностей нового поколения для клеточной терапии в Роквилле, штатах Мэриленд, Тарзана и Калифорния. Запланировано расширение производств в Маунт-Верноне (штат Индиана) и Коппелле (штат Техас), открытие новых площадок для проведения клинических исследований.

США является крупнейшим рынком для AstraZeneca – там расположено 19 научно-исследовательских, производственных и коммерческих площадок. На предприятиях работают более 18 тысяч сотрудников. Всего компания обеспечивает 92 тысячи рабочих мест по всей стране. В 2024 году AstraZeneca внесла прямой вклад в экономику страны в размере $5 млрд.

О своем намерении инвестировать в производственные проекты в США уже заявили, например, Abbott Laboratories, Novartis, Johnson & Johnson и Roche. Решения фармкомпании приняли на фоне возможного введения пошлин на фармпродукцию в размере 25%. Подробнее об инвестиционных программах крупных американских фармкомпаний и планах президента Дональда Трампа по обретению США лекарственного суверенитета – в обзоре Vademecum.