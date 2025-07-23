Рынок препаратов от алкогольной зависимости показал резкий рост

В январе — июне 2025 года объем розничных продаж лекарств для лечения алкогольной зависимости достиг 539,6 млн рублей, что на 37,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении спрос вырос на 13,5% — было продано 553,2 тысячи упаковок. При этом, как отметили в аналитической компании RNC Pharma, в 2024 году продажи стагнировали, натуральная динамика относительно 2023 года находилась на околонулевых значениях. Вместе с тем показатель прироста в рублях был зафиксирован на уровне 13,6%, сказывалась инфляция и переключение спроса на более дорогие продукты.

Продажи распределяются по регионам крайне неравномерно. Лидерами остаются Москва (54,6 тысячи упаковок) и Московская область (44,9 тысячи), тогда как в Ненецком АО и Чеченской Республике реализовано лишь 68 и 59 упаковок соответственно. При этом Камчатский край показал рекордный рост (+41%), а Санкт-Петербург занял второе место (+34%). В то же время в 19 регионах зафиксировано падение спроса, причем сильнее всего в Ненецком АО и Чечне (минус 33%).

Ассортимент таких препаратов невелик: всего семь международных непатентованных наименований (МНН), представленных 11 торговыми марками, а также несколько гомеопатических средств (семь брендов), спрос на которые продолжает снижаться.

Безусловным лидером рынка остается препарат «Мидзо» от Lasa Laboratorios (37% продаж в деньгах), хотя его рост скромен — всего 5%. Следом расположился «Метадоксил» от компании «МРА» (34,1%), который также применяется для снятия похмелья: его продажи за полгода выросли в 3,2 раза, а объем (95 тысяч упаковок) уже сравним с годовыми показателями 2024 года. Третью позицию занимает препарат под маркой «Тетурам» от трех разных производителей (11,1%) — он лидирует по натуральным продажам (177,3 тысячи упаковок).

Среди других заметных трендов — рост продаж «Налтрексона» (Московский эндокринный завод) и «Селинкро» (Lundbeck) на 25%. Вне топов выделяется препарат «Ардалева» («Р-Фарм»), показавший рост в 1,5 раза, но пока с очень скромными объемами.

gxpnews