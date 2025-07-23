ФМБА представило отечественный прототип препарата от СМА

Прототип препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) разработало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). В ходе исследований на животных препарат показал высокую эффективность и сниженную токсичность по сравнению с западными аналогами, сообщает ТАСС. Регистрация лекарства ожидается в 2029–2030 годах.

Основная цель разработки — создание отечественного препарата, находящегося под патентной защитой и не уступающего по эффективности международным аналогам, но с улучшенным профилем безопасности, сообщил член-корреспондент РАН, директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов на пресс-конференции «Передовые отечественные разработки для лечения болезней мозга».

Как отметил Белоусов, ключевым достижением стала модификация препарата таким образом, чтобы он меньше поражал печень и сердце — органы, особенно уязвимые при применении существующих терапий при СМА.

«Нам удалось создать прототип, который после однократной инъекции продлевает жизнь лабораторных мышей со СМА с 20 дней до почти одного года», — рассказал ученый.

Разработка получила государственную поддержку: Правительство РФ выделило средства на проведение полного цикла доклинических и клинических исследований. По прогнозам специалистов, регистрационное удостоверение на препарат может быть получено к 2029–2030 годам.

Спинальная мышечная атрофия — это группа наследственных заболеваний, которые постепенно разрушают двигательные нейроны. Наиболее распространенная форма СМА вызвана мутацией в гене SMN1.

В мае 2025 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Рисдиплам» производства компании «Промомед» АО «Биохимик». Лекарство является аналогом рисдиплама и предназначено для лечения спинальной мышечной атрофии.

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