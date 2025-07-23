«Велфарм групп» зарегистрировала еще один аналог элтромбопага

Министерство здравоохранения России выдало российской фармкомпании «Велфарм групп» регистрационное удостоверение (РУ) на агонист тромбопоэтиновых рецепторов «Элтромбопаг Велфарм» (элтромбопаг). Препарат применяют в терапии тромбоцитопении у пациентов с идиопатической тромбоцитопенической пурпурой. Препарат относится ко второй линии терапии — его назначают, если не помогло стандартное лечение. Оригинальный элтромбопаг принадлежит швейцарской компании Novartis.

Как сообщили GxP News в пресс-службе «Велфарм», терапию «Элтромбопагом» назначают при неэффективности терапии препаратами первой линии или при осложнениях и противопоказаниях у пациента к глюкокортикостероидам и внутривенным иммуноглобулинам. Препарат может применяться как у взрослых, так и у детей с 3 лет, страдающих заболеванием крови или тяжелой апластической анемией.

Кроме того, средство назначают взрослым пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, чтобы подготовить организм к противовирусной терапии или усилить эффект уже проводимого лечения. Такое применение расширяет терапевтические возможности и помогает добиться лучших результатов в борьбе с заболеванием.

В «Велфарме» добавили, что спрос на агонисты тромбопоэтиновых рецепторов продолжает расти. В 2024 году элтромбопаг вошел в топ-10 МНН по импортозамещению, а в январе — мае текущего года основные поставщики таблеток в четыре раза увеличили отгрузку данного продукта в натуральном выражении при сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«Терапия орфанных заболеваний — это всегда серьезная финансовая нагрузка на бюджет. Именно поэтому лекарственные препараты для таких заболеваний являются приоритетными в импортозамещении», — добавили в компании «Велфарм».

Оригинальный элтромбопаг принадлежит швейцарской компании Novartis, хотя изначально его разработала британская GlaxoSmithKline. Novartis приобрела права на препарат и вывела его на рынок США под торговой маркой Promacta. Средство было одобрено FDA для лечения тромбоцитопении у взрослых в 2008 году, а затем и для детей в 2015 году. В России он зарегистрирован под наименованием «Револейд».

Элтромбопаг включен в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, в России зарегистрировано 10 препаратов на основе элтромбопага.

gxpnews