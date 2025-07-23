Президент подписал законы о статусе клинреков, понятии СЗЛС и финансировании орфанных пациентов

Согласно закону, реестр продукции, необходимой для обеспечения биологической безопасности и организации оказания медпомощи населению, объединят с реестром юрлиц или ИП, обладающих мощностями для производства такой продукции.

Кроме того, врачи наделяются правом применять клинические рекомендации исходя из индивидуальных потребностей каждого пациента. Речь идет о документах, в которых описаны основанные на научных доказательствах методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. По новым правилам, такие рекомендации будут применять при необходимости (ранее их применение было обязательно вне зависимости от потребностей пациента).

— Федеральный закон № 268-ФЗ от 23.07.2025 «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств».

Закон закрепляет понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС). Сам перечень, порядок и критерии его формирования предстоит утвердить правительству. Документ начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

— Федеральный закон № 236-ФЗ от 23.07.2025 «О внесении изменений в статью 19.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Документом увеличивается административный штраф за воспрепятствование бизнеса проверкам. Речь идет о нарушении статьи 19.4.1 КоАП РФ. Для юридических лиц максимальный штраф за нарушение составит 1 млн руб.

Фото: kremlin.ru

Дина Коблова

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