Суд поддержал позицию ФАС о картельном сговоре при поставке медоборудования иркутскому Минздраву

Суд установил, что указанные юрлица «договорились создать видимость конкуренции на торгах» на поставку медоборудования. По условиям соглашения «Альтера-Лаб» не должна была победить в аукционе, а при минимальном снижении цены контракта вообще отказаться от дальнейшей борьбы.

«В итоге контракт заключили с ООО «Адванта групп», что привело к искусственному завышению цены оборудования и хищению бюджетных средств в такой социально важной сфере, как медицина. Комиссия ведомства признала обе компании нарушившими закон «О защите конкуренции», – пояснили в УФАС.

Компания попыталась обжаловать решение в арбитражном суде, который после рассмотрения всех доводов поддержал антимонопольный орган.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Адванта групп» зарегистрировано в Москве в июле 2020 года. Бенефициаром юрлица является Дмитрий Кондрашов, который в том числе выступает совладельцем еще шести компаний. В 2024 году выручка составила 211 млн рублей при убытке в 10,6 млн рублей.

ООО «Альтера-Лаб» зарегистрировано в июле 2020 года в Санкт-Петербурге. До апреля 2025 года бенефициаром являлся Артем Кузнецов, после – Кузнецова Алена. В 2024 году компания выручила 58,1 млн рублей при чистой прибыли 16,2 млн рублей.

«Адванта групп» в январе 2024 года пыталась через суд вернуть медоборудование на 30,3 млн рублей, которое в 2022 году было поставлено по контракту с региональным Минздравом в Иркутскую областную больницу. Речь идет о микробиологическом анализаторе BactoSCREEN.

В исковом заявлении компания отметила, что намерена возместить Минздраву выплаченные средства и за свой счет вернуть оборудование. «Адванта групп» потребовала также расторгнуть госконтракт «в связи с существенными изменениями условий». Рассмотрение иска прошло в мае 2024 года. Арбитражный суд Иркутской области не удовлетворил требования компании.

Первое уголовное дело в отношении Якова Сандакова возбудили в ноябре 2022 года по подозрению в получении взятки. Следователи утверждали, что он получил 7 млн рублей от компании за помощь в заключении госконтракта по поставке эндоскопической системы на 150 млн рублей. Второй эпизод о получении взятки добавился в апреле 2023 года. Тогда следствие посчитало, что Сандаков получил 1 млн рублей от экс-руководителя онкодиспансера Виктории Дворниченко за назначение на должность главврача онкодиспансера Романа Зубкова.

СК также подозревал Якова Сандакова в сговоре с руководителями компании «Адванта Групп» – владельцем Дмитрием Кондрашовым и коммерческим директором Кристиной Культихиной, Яном Дацковским (с 2011 по 2023 год был директором пермского ООО «Адванта» – дочерней компании «Адванта Групп»). Якобы фигуранты использовали подложные коммерческие предложения о возможности поставки медоборудования в короткие сроки и завысили стоимость масс-спектрометрического анализатора с 12–14 млн до 30 млн рублей.

Эпизод о легализации преступных доходов в размере 8 млн рублей в СК добавили к делу в июне 2023 года. По версии правоохранителей, весной 2022 года Сандаков мог легализовать незаконно полученные средства при помощи операций с ценными бумагами на торговой площадке Московской биржи.

Приговор Сандакову, Кондрашову и Культихиной Кировский районный суд Иркутска вынес в сентябре 2024 года. Экс-министр здравоохранения Иркутской области получил 18 лет в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 80 млн рублей и лишился права занимать определенные должности в течение 15 лет. В ноябре 2024 года стало известно, что он отправится в зону СВО.

Директора «Адванта Групп» и коммерческого директора компании суд признал виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил им лишение свободы сроком на 4 года и 4 года 6 месяцев соответственно в колонии общего режима и штрафы – 500 тысяч и 800 тысяч рублей. Кондрашов и Культихина возместили причиненный ущерб в размере более 14,2 млн рублей.